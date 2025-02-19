54 خدمة يقدمها مركز إسكان دبي المتكامل

زار المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة، مركز إسكان دبي المتكامل في منطقة ند الشبا، حيث اطلع على حزمة الخدمات الإسكانية الشاملة التي يقدمها المركز للمواطنين.

كما اطلع خلال الجولة على 54 خدمة سكنية متنوعة يقدمها المركز بالتعاون مع جهات حكومية رئيسة، تشمل دائرة الأراضي والأملاك، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص مثل مصرف الإمارات الإسلامي وشركة شوبا العقارية.

وأعرب مروان بن غليطة عن فخره بوجود مركز متكامل يوفر خدمات إسكانية نوعية تسهم في تسهيل رحلة المواطنين للحصول على مساكنهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تبرز التزام حكومة دبي تقديم بيئة سكنية مستدامة ومتكاملة تعزز من جودة حياة المواطنين، وتوفر لهم مسكناً يكفل لهم الحياة الكريمة.

ورحب عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بزيارة مروان بن غليطة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي.

وقال: تبرز هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين مؤسساتنا الحكومية، حيث نعمل معاً لضمان تقديم أفضل الحلول الإسكانية المتكاملة للمواطنين، بما يعزز من استقرارهم وراحتهم. فخورون بالمركز الذي يمثل معلماً مهماً في مسيرتنا نحو تحقيق الاستدامة والابتكار في خدمات الإسكان. ويسهم مركز إسكان دبي المتكامل في توفير تجربة إسكانية متكاملة تشمل الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية التي تلبي تطلعات المواطنين، كما يقدم المركز استشارات متخصصة في تصميم مسكن المستقبل، بما في ذلك اختيار التصميم الداخلي، والألوان، وحساب التكلفة التقديرية للمسكن وفقاً لحجم الأسرة وميزانيتها.

ويضم المركز معرض البناء الذي تقدمه شركة شوبا العقارية، ويبرز من خلاله عناصر وتصاميم المساكن للمواطنين المقبلين على البناء. ويوفّر المركز منصة موحّدة تغطي احتياجات المواطنين كافة من خدمات الإسكان والبناء والأراضي، مع تبني حلول مبتكرة وخدمات استباقية لتسهيل إنجاز المعاملات.

وتم تصميم المركز وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، حيث تم تزويده تقنيات ذكية متطورة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ومن دون الحاجة للتدخل البشري.