مركز إسكان دبي المتكامل نموذج رائد لتقديم الخدمات الشاملة

اطلع المهندس مروان أحمد بن غليطه مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدير عام بلدية دبي بالإنابة خلال زيارته لمركز إسكان دبي المتكامل في منطقة ند الشبا على حزمة الخدمات الإسكانية الشاملة التي يقدمها المركز للمواطنين.

كما اطلع سعادته خلال الجولة على 54 خدمة سكنية متنوعة يقدمها المركز بالتعاون مع جهات حكومية رئيسية تشمل دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات إلى جانب شركاء من القطاع الخاص مثل مصرف الإمارات الإسلامي وشركة شوبا العقارية.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطه إن وجود مركز متكامل يوفر خدمات إسكانية نوعية تسهم في تسهيل رحلة المواطنين للحصول على مساكنهم مبادرة تعكس التزام حكومة دبي بتقديم بيئة سكنية مستدامة ومتكاملة تعزز من جودة حياة المواطنين وتوفر لهم مسكن يكفل لهم الحياة الكريمة.

من جانبه أكد عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي.

ويضم المركز معرض البناء الذي تقدمه شركة شوبا العقارية ويبرز من خلاله عناصر وتصاميم المساكن للمواطنين المقبلين على البناء.

ويوفّر المركز منصة موحّدة تغطي كافة احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والبناء والأراضي مع تبني حلول مبتكرة وخدمات استباقية لتسهيل إنجاز المعاملات.

تم تصميم المركز وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين حيث تم تزويده بتقنيات ذكية متطورة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة للتدخل البشري.

ويعتمد المركز على منصات ذكية تتيح للمتعاملين إدارة معاملاتهم بشكل ذاتي وسلس مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

ويعد مركز إسكان دبي المتكامل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية حيث يضم أربع مؤسسات رئيسية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وتقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تسع خدمات رئيسية تشمل منح الأراضي السكنية تبادل أراضي المنح قروض ومنح بناء المساكن وخدمة مساكن النماذج الموحدة مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإسكانية المتنوعة.

أما بلدية دبي فتقدم عشر خدمات تتعلق باختيار وتخصيص الأراضي إصدار الخرائط وترخيص الملاحق لتسهيل الإجراءات التخطيطية والبنائية.

ومن جهتها توفر دائرة الأراضي والأملاك 24 خدمة تشمل تعديل بيانات الملكية وتسجيل العقارات بهدف دعم المواطنين في تملك مساكنهم بسهولة.

كما تقدم هيئة الطرق والمواصلات 11 خدمة من بينها إصدار تصاريح مواقف السيارات للمواطنين مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في توفير تجربة سكنية متكاملة.

ويأتي هذا المشروع كجزء من "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي خصصت 14.5 مليار درهم حتى عام 2033 لدعم إسكان المواطنين في الإمارة من خلال تطوير مجمعات سكنية متكاملة تسهم في بناء أحياء دبي المستقبل.

وتعكس هذه المبادرة حرص الجهات الحكومية في دبي على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع أهداف الأجندة لضمان توفير أرض وقرض سكني لكل أسرة إماراتية جديدة خلال عام من تقديم الطلب.







