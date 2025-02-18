اعتماد 5 شركات كبرى لإدارة الطاقة بالمباني في دبي

نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ورشة عمل حول برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، تم خلالها تقديم شهادات الاعتماد لخمس شركات كبرى ضمن إطار عمل برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، وذلك تأكيداً على التزام إمارة دبي بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «إن حصول خمس شركات كبرى على اعتماد برنامج إدارة الطاقة في المباني دليل على التزام دبي الراسخ بتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، حيث تُشكل هذه المبادرة ركيزةً مهمةً في استراتيجيتنا لتحويل دبي إلى نموذج عالمي للمدن الذكية والمستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة لمستقبل مستدام.

ومن خلال تمكين القطاع الخاص من تبنّي ممارسات متطورة في إدارة الطاقة، فإننا نُسرّع مسيرة التقدم لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لضمان مستقبل مرن للأجيال القادمة. ويؤكد نجاح هذا البرنامج قدرة دبي على تحويل الأهداف الطموحة للاستدامة إلى خطط عمل فعّالة، ما يعزز ريادتنا العالمية في مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة».

وقال أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يجسد برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني قوة التعاون بين القطاعات المختلفة في دفع عجلة العمل المناخي، فمن خلال توحيد جهود الجهات التنظيمية والشركاء في قطاع العقارات وخبراء الطاقة، نُرسخ أفضل الممارسات التي تُقلل البصمة الكربونية وتعزز التنافسية الاقتصادية».

وتخلل ورشة العمل تقديم المهندس مصطفى اليوسف، رئيس مجلس اعتماد إدارة الطاقة في المباني، شهادات الاعتماد لخمس شركات ضمن إطار عمل برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، وهي: الفطيم للهندسة، وإنجي كوفلي لخدمات الطاقة، وإي بي آند تي جلوبال، وإينوفا لخدمات إدارة المرافق، وفارنك للخدمات. وتدير هذه الشركات مجتمعة أكثر من 700 مبنى، بمساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تكريمها لالتزامها الاستثنائي برفع معايير إدارة الطاقة وتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، ودعم أهداف الاستدامة طويلة الأمد للإمارة.

تضمنت ورشة العمل كلمات لعدد من المسؤولين من القطاع الحكومي، بما في ذلك المهندس رامز حمدان العيلة، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة، ومحمد البدواوي، الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وسلطت ورشة العمل الضوء على الدور الحاسم لنظام الاعتماد في تعزيز أهداف الاستدامة في دبي، لا سيما استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة بدبي، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30 % بحلول عام 2030 و50 % بحلول عام 2050.

وقال محمد البدواوي، الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة في قطاع العقارات بدبي.

ويجسد تقدم برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني (BEMAS)، بدءاً من اعتماد أول شركة في عام 2022 وصولاً إلى الاحتفاء بخمس شركات اليوم، ريادة دبي في مجال الاستدامة ومواءمتها مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجالي الطاقة والبيئة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل التزامنا بدعم الشركات ضمن برنامج إدارة الطاقة في المباني وبناء مستقبل يركز على النمو المستدام والتميز والأثر الإيجابي للأجيال القادمة».