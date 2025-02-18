«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطلق قناة جديدة للتبرعات

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق قناة جديدة للتبرعات عبر منصة إنستاشوب الرقمية، الرائدة في مجال التسوق عبر الإنترنت في دولة الإمارات، والتي توفر مساحة لدعم المبادرات الإنسانية عبر خدمة جمع التبرعات للجهات الخيرية كافة.

ويأتي هذا التعاون مع منصة إنستاشوب من استراتيجية المؤسسة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتوسيع نطاق مساهمة الأفراد في مساعدة النساء والأطفال الذين يواجهون تحديات إنسانية. إذ يمكن لرواد «إنستاشوب» اختيار قيمة التبرع ضمن فئات متنوعة، مما يجعل عملية المساهمة أكثر مرونة ووصولاً لجميع فئات المجتمع.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة بتوظيف الحلول الرقمية لتمكين المجتمع من دعم القضايا الإنسانية بسهولة، مؤكدةً أن التبرع ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو رسالة تضامن وأمل.

وأضافت: «من خلال هذه الشراكة مع «إنستاشوب»، نفتح أبواب العطاء أمام الجميع، لنمكن الأفراد من أن يكونوا جزءاً من التغيير الإيجابي، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُمثل نموذجاً لتوظيف التكنولوجيا في خدمة العمل الإنساني وتعزيز التكافل الاجتماعي».

ودعت المنصوري أفراد المجتمع إلى الاستفادة من هذه المنصة أو عبر موقعها على الإنترنت لدعم النساء والأطفال الذين يحتاجون للرعاية والحماية، مؤكدةً أن كل مساهمة تُحدث فرقاً في حياة المستفيدين.

وينسجم هذا التعاون مع أجندة دبي الاجتماعية 33 وأهداف عام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسعى المؤسسة إلى ترسيخ مبدأ «أواصر قوية ومجتمع آمن» عبر دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز تكاتف المجتمع من أجل مستقبل مستدام. ومن خلال توسيع قنوات التبرع، تسعى لتمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في تحقيق مجتمع أكثر شمولاً واستقراراً.