عمار النعيمي: تمنياتي لحمدان بن محمد بمزيد من التوفيق والنجاح

بارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ترفيع سموه إلى رتبة فريق أول.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نيل الثقة الغالية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بترفيعه إلى رتبة فريق أول. أمنياتي لسموه بمزيد من التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن وأبنائه، تحت راية قيادتنا الرشيدة».