محمد بن راشد: فخورون بما وصلت إليه دبي والإمارات في قطاع الأغذية

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بما وصلت إليه دبي والإمارات في قطاع الأغذية، مرحباً سموه بالمتخصصين في هذا المجال من كل أنحاء العالم.

وكان سموه زار، اليوم، معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين، والذي يعد بين الأكبر عالمياً في مجال الأغذية، حيث يقام على مساحة مليون قدم مربع ويعرض نحو مليون منتج من 4500 شركة من 106 دول.

مؤكداً سموه أن الأغذية تجارة وثقافة وصحة وجودة حياة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أثناء زيارة معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين.. على مساحة مليون قدم مربع ويعرض حوالي مليون منتج ل 4500 شركة من 106 دولة يعتبر هذا المعرض بين الأكبر عالمياً في مجال الأغذية".

وأضاف سموه: "الأغذية تجارة.. الأغذية ثقافة.. الأغذية صحة.. الأغذية جودة حياة.. فخورون بما وصلت له دبي والإمارات في هذا القطاع.. ونرحب بالمتخصصين من كل أنحاء العالم".