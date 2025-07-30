أسلوب مبتكر للترحيب بزوار دبي القادمين جواً خلال فصل الصيف

تعاون «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مع «مطارات دبي» لتقديم تجربة ترحيب فريدة من نوعها للمسافرين القادمين جواً لدى وصولهم إلى الإمارة خلال هذا الصيف.

وذلك في إطار حملة #وجهات_دبي الصيفية 2025، وفي لمحة مُستلهَمة من أصالة الضيافة الإماراتية. وتتضمن المبادرة توزيع مجموعة من عربات المثلجات (الآيس كريم) في مواقع متفرقة في قاعة الوصول رقم (3) بمطار دبي الدولي، حيث يحصل الزوّار عند وصولهم على ضيافة تضفي لمسة مميزة على تجربتهم في دبي منذ اللحظة الأولى.

وتقدم بادرة الترحيب المتميزة من العلامة التجارية المحلية (كب) «KUHP»، المتخصصة في تقديم الآيس كريم والمشروبات، وهي من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي».

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية لتعزيز تجربة زوار دبي ومنحهم انطباعاً إيجابياً في بداية زيارتهم إلى المدينة، علاوة على الترويج لروّاد الأعمال المحليين، بما يتناغم مع التزام «براند دبي» بدعم المشاريع الإبداعية القائمة في دبي، توازياً مع تسليط الضوء على العروض والإمكانات والتجارب المتنوعة التي تتميز بها دبي خلال فصل الصيف.

وتعكس الخطوة حرص دبي الدائم على جعل كل لحظة من تجربة ضيوفها حافلة بالترحاب منذ لحظة الوصول وحتى مغادرتهم لها حاملين معهم ذكريات لا تنسى. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الحملة عبر زيارة حسابات براند دبي @BrandDubai على موقع انستغرام مع استخدام الوسم #وجهات_دبي.