مكتوم بن محمد: نواصل العمل على ترسيخ مكانة الإمارات ودبي وجهة رئيسية للقطاع المالي العالمي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، أندرو لي، رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة".

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي في مجال إدارة الأصول والثروات الخاصة وترسيخ شراكات دبي مع المؤسسات المالية العالمية.

كما ناقش دور دبي الحيوي كمركز مالي عالمي يوفر بيئة داعمة ومتكاملة للأعمال والاستثمارات، ويعزز الثقة عبر سياسات داعمة للنمو المستدام

وأكد سموه مواصلة العمل على ترسيخ مكانة الإمارات ودبي كوجهةٍ رئيسية للقطاع المالي العالمي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أندرو لي، رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة (OCBC) "المؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة" لبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي في مجال إدارة الأصول والثروات الخاصة وترسيخ شراكات دبي مع المؤسسات المالية العالمية".

وأضاف سموه: "كما ناقشنا دور دبي الحيوي كمركز مالي عالمي يوفر بيئة داعمة ومتكاملة للأعمال والاستثمارات، ويعزز الثقة عبر سياسات داعمة للنمو المستدام. وسنواصل العمل لترسيخ مكانة الإمارات ودبي كوجهةٍ رئيسية للقطاع المالي العالمي".