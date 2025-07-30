تعاون بين جمعية الصحفيين و«المناعة الذاتية»في مجال التوعية الصحية

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية المناعة الذاتية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية والدعم الإعلامي والتدريب والتثقيف المجتمعي حول أمراض المناعة الذاتية.

تأتي المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤولياتهما الوطنية والإنسانية، وسعيهما لتكامل الأدوار بين الإعلام والعمل الصحي التطوعي لخدمة فئات تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة.

وقعت المذكرة فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتورة إيمان الهاشمي، مؤسسة ورئيسة جمعية المناعة الذاتية، وذلك في مقر جمعية الصحفيين بدبي.

وتهدف هذه المذكرة إلى توظيف المنصات الإعلامية والخبرات الصحفية في دعم أهداف جمعية المناعة الذاتية، التي تعد أول جمعية من نوعها في الوطن العربي والرابعة على مستوى العالم، وتعنى برعاية المصابين بأمراض المناعة الذاتية.