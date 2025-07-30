تكريم موظفي شرطة دبي المتميزين وأبنائهم المتفوقين

شهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون الإدارة بالوكالة، حفل تكريم الإدارات الفرعية والأقسام والموظفين في الإدارة العامة للموارد البشرية، لتميزهم ومساهمتهم في فوز «الإدارة العامة للموارد البشرية» بالمركز الأول على مستوى شرطة دبي في استطلاع السعادة الوظيفية الداخلي لعام 2025 بحصولها على نسبة 100%.

وتضمن الحفل تكريم اللواء صالح عبدالله مراد لأبناء الموظفين الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، مشيداً بتفوقهم، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية المستقبلية.

وحضر الحفل الذي أقيم في مسرح الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، العميد راشد ناصر راشد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوكالة، ونائبه العميد عبدالله مفتاح، والعميد الدكتور جاسم الملا، مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومديرو الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام والموظفون.

وأشاد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد بجهود جميع الموظفين في الإدارة العامة للموارد البشرية التي أسهمت في تحقيق المركز الأول على مستوى شرطة دبي في استطلاع السعادة الوظيفية الداخلي.

مشيراً إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدائم على تكريم الموظفين وتحفيزهم، ترسيخاً لثقافة الإبداع والتميز وتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية تسعد الموظفين، وتحثهم على تأدية مهامهم بإبداع وتميز.

وأثنى على جهود كل الموظفين في الإدارة العامة للموارد البشرية وحرصهم الدؤوب نحو تحقيق التميز والريادة في تقديم أفضل الخدمات وأجودها إلى جميع مراتب شرطة دبي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، وإطلاق المبادرات النوعية الهادفة إلى المساهمة في تميز شرطة دبي محلياً ودولياً عبر تسخير كل إمكانات الموارد البشرية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع.