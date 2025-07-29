"طرق دبي" تطرح 350 رقماً مميّزاً للمركبات في مزاد إلكتروني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 350 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، مميزاً للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية من الفئات:

H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z – كلاسيك، في المزاد الإلكتروني رقم 80 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني يوم الأثنين الموافق 4 أغسطس، بينما ينطلق المزاد يوم الأثنين الموافق 11 أغسطس، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، حيث يخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وأن يكون للمشارك فيه والمتعاملين ملف مروري في الإمارة.

وحدد المزاد آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المتّبعة للمشاركين، والتي تتطلب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، يتم دفعها في مراكز إسعاد المتعاملين، (أم رمول، البرشاء، ديرة)، كما تتوفر إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae..

كما أوضح المزاد آلية الدفع الواجب اتباعها من قبل المزايد الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاقه وذلك عبر مراكز مزودي الخدمة، (نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم)، من خلال مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.