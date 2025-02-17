«أوقاف دبي» تشيد بالمبادرات الوقفية المثمرة

أثنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، على المبادرات الوقفية المثمرة والمتميزة لورثة المغفور له هامل خادم الغيث القبيسي، وتعاونهم المستمر لدعم العمل الوقفي المستدام في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال استقبال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، لرجل الأعمال الدكتور غيث هامل آل غيث في مقر المؤسسة بالقرهود.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على تقرير يتضمن توزيع المصارف والجهات المستفيدة من وقف المرحوم هامل الغيث، ويتكون الوقف من مبانٍ عقارية تبلغ قيمتها 52 مليون درهم، تشرف المؤسسة على إدارتها واستثمارها، ويعود ريعها على بناء المساجد ورعاية الأيتام والفقراء وإيفاد الحجاج لأداء المناسك وعلى عموم الخير.

وأكد علي المطوع أن المبادرات الوقفية لعائلة هامل آل غيث تمثل نموذجاً إماراتياً متميزاً للعمل الوقفي المستدام يصب في صالح المجتمع والوطن، مضيفاً أن المؤسسة تدير عقارين للعائلة وتحرص على استثمارهما وفق أفضل الممارسات وتحقيق العائد الأمثل ليصرف ريعهما بحسب رغبة الواقف على الأيتام والفقراء وبناء المساجد وإيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة ومختلف أوجه الخير.

وذكر المطوع أن المؤسسة تحرص على تحقيق شروط الواقف بالتعاون مع الورثة لضمان استمرارية الخير والعطاء بعد رحيله، مشيراً إلى أن عطاءات أهل الخير ورجال الأعمال في دولة الإمارات تعزز التكافل المجتمعي وتتيح للمؤسسة تنفيذ المزيد من المشاريع التي توفر الموارد المالية اللازمة لزيادة الفئات المستفيدة من الاستثمارات الوقفية.

من جانبه أشاد الدكتور غيث هامل آل غيث بدور «أوقاف دبي» في إدارة وقف والده المرحوم هامل بن خادم الغيث وحرصها على صرف ريعه على الفئات المستحقة، مؤكداً اهتمام العائلة بتنفيذ وصية والده ومواصلة مسيرة الخير والعطاء التي بدأها في حياته وما زالت مستمرة بعد رحيله.