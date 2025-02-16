«إقامة دبي» تحتفل بتخريج دبلوم رعاية المبدعين

احتفلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بتخريج الدفعة السابعة من دبلوم رعاية المبدعين لعام 2024 تحت رعاية الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة. استهدف البرنامج 45 موظفاً من مختلف فروع الإدارة، إلى جانب مشاركة من شرطة أبوظبي وطلاب الجامعات. واشتمل الدبلوم، الذي يقام بإشراف مركز الابتكار والمستقبل، على 3 مراحل: التأهيل، والتأسيس، والمشاريع، وهدفه تعزيز قدرات المشاركين.

واستعرض المشاركون مشاريع نوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأداء الأمني والخدمات الحكومية، ومن بينها تطبيق «رقيب» من دبي، «نظام النجوم» من أبوظبي، «حارس العاصمة الذكي» للرصد الأمني الاستباقي بأبوظبي، وطورت الشارقة منصة «حياكم» لتسريع إجراءات السفر، أما عجمان فقدمت باقة «ONESTEP» لتبسيط إجراءات الإقامة، في حين أطلقت رأس الخيمة «مختبر فحص الوثائق الذكي» وعرضت الفجيرة «جهاز التفتيش المتنقل».