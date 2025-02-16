شرطة دبي تناقش تحديات حوادث المركبات ذاتية القيادة

نظم مركز استشراف المُستقبل في شرطة دبي، ورشة لضباط الإنقاذ المُشاركين في فعاليات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025 في نسخته الثالثة، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية، لمناقشة تحديات المهنة المُستقبلية في ظل التطورات التقنية الحديثة، وخاصة حوادث المركبات ذاتية القيادة، وضرورة توحيد إجراءات التعامل معها بما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات المهنية في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وشهد اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، فعاليات الجلسة الحوارية، التي ناقشت أيضاً التحديات المُستقبلية التي قد تواجه رجال فرق البحث والإنقاذ ميدانياً في التعامل مع حوادث المركبات ذاتية القيادة.

وطبق مركز استشراف المستقبل خلال الجلسة الحوارية نظام «لعبة المحاكاة» التي تعتمد على منهجية تخطيط السيناريوهات لتطوير استراتيجيات لحل التحديات بطريقة مُنظمة، من خلال خلق واقع حقيقي للتحديات، وتصميم الخطط، للتأكد من أن القرارات المُتخذة تتماشى مع التوقعات المستقبلية.

واختار ضباط الإنقاذ مُناقشة تحدي الجاهزية المستقبلية للمركبات ذاتية القيادة وتوحيد إجراءات التعامل معها، والمعلومات المتوفرة حول المركبات الحديثة وآليات التعامل معها، وتنوع المعدات للتعامل مع حوادثها، وغياب آلية موحدة عالمياً على نطاق واسع للاستجابة لحوادث المركبات ذاتية القيادة.