مذكرة تفاهم لتأهيل الكفاءات الوطنية بالقطاع العقاري في دبي

وقّع «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي و«مجموعة عزيزي» مذكرة تفاهم استراتيجية، لتعزيز توطين الوظائف وتدريب الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، وجرى حفل التوقيع بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المواطنين في قطاع التطوير العقاري الذي يعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد دبي، حيث تشكل إطاراً متكاملاً لشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال توفير فرص وظيفية نوعية وبرامج تدريبية متخصصة.

وتستند مذكرة التفاهم إلى ثلاث ركائز أساسية، تتمحور حول توفير فرص عمل للمواطنين في مشاريع المجموعة، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى نقل المعرفة من الخبراء في المجموعة إلى الموظفين الإماراتيين.

وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع العقاري.

ويأتي هذا التعاون بين الجانبين تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ورؤية الإمارات 2071 الرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد معرفي مستدام، كما تعكس التزام كلا الجانبين بدعم استراتيجيات التوطين في القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأكد عبدالله الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مذكرة التفاهم تشكل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات التوطين، مشيراً إلى أن قطاع العقارات يعد أحد القطاعات الواعدة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية.

وأضاف: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الوطنية.

ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة، إذ تعد «مجموعة عزيزي» شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، بفضل خبرتها العريقة التي تمتد لعقود في مجال التطوير العقاري، ومحفظتها الواسعة من المشاريع الرائدة التي شكلت معالم بارزة في نسيج دبي العمراني. وتتيح شراكتنا آفاقاً واسعة أمام المواطنين الطموحين لاكتساب الخبرات العملية والمهارات المتخصصة.

حيث ستوفر لهم برامج تدريبية مكثفة تواكب أحدث المعايير العالمية، إلى جانب فرص توظيفية في مشاريع حيوية، بما يعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم المهنية ويمكنهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة هذا القطاع المحوري».

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: «نعتز بشراكتنا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للاستثمار في المواهب الإماراتية، ونؤمن في عزيزي بأن توظيف وتدريب وتمكين موظفينا الإماراتيين يعد ضرورة استراتيجية للأعمال، ومسؤولية مشتركة لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن العزيز».

وأضاف: «نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الدائرة وحكومة دبي بشكل عام لتعزيز قاعدة المواهب الإماراتية المحترفة، فالنمو المستدام يبدأ بالإنسان».

وأوضح عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس: «نعمل عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لضمان توفير بيئة مهنية جاذبة للمواطنين، تمكنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة بفعالية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، ونؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصادنا».

فرص وظيفية في مشاريع حيوية وبرامج تدريبية تواكب أحدث المعايير العالمية