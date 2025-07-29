مشاهد «مشدّ دبي» تظهر ازدهار الحياة البحرية والمنظومة البيئية

كشف مشدّ دبي، إحدى أكبر المبادرات العالمية الرائدة لتطوير الشعاب البحرية، عن تقدم ملحوظ في تعزيز المنظومة البحرية للإمارة، حيث أظهرت مقاطع الفيديو الجديدة الملتقطة تحت الماء في موقع الدراسة الأولية، ازدهار البيئة البحرية مع مشاهد تعكس تنامي أعداد الأسماك والموائل في المناطق المحيطة بوحدات الشعاب البحرية.

كما أظهرت المسوحات التي تم إجراؤها في الموقع زيادةً كبيرةً في أعداد 15 نوعاً من الأسماك المحلية، بما في ذلك أسماك النهاش، والهامور، والعقام «الباراكودا»، مع وجود مؤشرات أولية لإمكانية تعزيز التنوّع البيولوجي البحري بنسبة 10% وزيادة الكتلة الحيوية للأسماك بنحو ثمانية أضعاف. ما يُبرز مدى التأثير الإيجابي للمبادرة على المنظومة البيئية المحلية.

ويستمر العمل ضمن برنامج «ترميم الموائل البحرية»، والذي يمثل الركيزة الأولى للمبادرة، لتجهيز وتثبيت 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية للإمارة بحلول عام 2027، مما سيوفر الظروف المثالية لازدهار المنظومة البيئية البحرية خلال السنوات القادمة.

إذ شهد البرنامج منذ انطلاقه في عام 2024 استكمال تجهيز 39% من إجمالي وحدات الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، إلى جانب تثبيت 3660 وحدة.

ويسهم البرنامج في دعم الركيزة الثانية، وهي «إعادة تأهيل الحياة البحرية»، والركيزة الثالثة «دعم الأبحاث في مجال الحفاظ على البيئة البحرية»، إلى جانب تحقيق رؤية شاملة للحفاظ على البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة.

ويعد «مشدّ دبي»، مبادرة مستدامة من «دبي تبادر»، حيث يمثل «مشدّ دبي» نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الشركاء في القطاعين العام والخاص.