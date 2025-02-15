جمارك دبي تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص

نظمت جمارك دبي، ممثلة في «أكاديمية دبي اللوجستية»، بالتعاون مع مجموعة من شركات مزودي الحلول اللوجستية الرائدة، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «مسار 33» الذي أطلقته جمارك دبي انسجاماً مع رؤية حكومة دبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية، وتوجهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في المواطن وزيادة معدلات التوطين.

وطرحت مجموعة الشركات المشاركة شواغر وظيفية للمواطنين. وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في فندق هوليداي إن دبي فيستيفال سيتي حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث تم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع اللوجستي الخاص.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: «تأتي هذه المبادرة في إطار حرص جمارك دبي على تنسيق الجهود مع شركائها في شركات الخدمات اللوجستية الرائدة عالمياً، والتعاون البناء مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية وغايات الحكومة في دعم منظومة التوطين والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية بناء على الشواغر المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص.

مؤكداً أن مبادرة اليوم المفتوح تأتي برعاية «أكاديمية دبي اللوجستية»، التي أطلقتها جمارك دبي أخيراً للمساهمة في تنمية الكفاءات والمهارات وفق نهج أكاديمي ومهني مبتكر للمواطنين وغير المواطنين، الذي بدأته جمارك دبي ضمن «مسار 33»، الذي تضمن مناهج متخصصة ومنحاً دراسية معتمدة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.