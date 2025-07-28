7.2ملايين معاملة رقمية بـ «كهرباء دبي» خلال 6 أشهر

وتضمنت هذه المعاملات ما يزيد عن 1.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 2.6 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إلى جانب ما يفوق 3.5 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.
ووصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5%، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروع مع 65 جهة حكومية وخاصة، حتى نهاية يونيو 2025.
ونحرص على الارتقاء بريادتنا في مجال توظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وجودة، وتطوير حلول رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة المعنيين وسعادتهم، وتساعدهم على خفض بصمتهم الكربونية ودعم جهود الاستدامة.
ولدينا في الهيئة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة تواكب طموحاتنا في التحول الرقمي وجهودنا لجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا.
ونتبنى سياسة "خدمات 360" في جميع خدماتنا لتقليل الإجراءات وتصفير البيروقراطية والمساهمة في إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي."
وإلى جانب توفير جميع خدماتها على القنوات الرقمية، تتيح الهيئة مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي" المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وواتساب للأعمال على الرقم (046019999)، إضافة إلى أنظمة "أليكسا" الذكية من أمازون.