مجلس الإعلام القضائي في محاكم دبي يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس الإعلام القضائي في محاكم دبي اجتماعه الأول برئاسة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني، بحضور أعضاء المجلس، القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي خالد مبارك الشامسي، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وحمد ثاني الظاهري، مدير إدارة الاتصال الحكومي.

وأكد القاضي عمر محمد ميران، أن المجلس سيشكل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التواصل الفعّال بين المحاكم ووسائل الإعلام، وسيرسم خريطة طريق لتحديث المحتوى القضائي، وترسيخ الشفافية والمصداقية في نقل الرسالة القضائية إلى الجمهور.

وسيتولى المجلس مسؤولية تنظيم العلاقات بين المحاكم ووسائل الإعلام، بما يسهم في توفير المعلومات الدقيقة وتحقيق الشفافية .