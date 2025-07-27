مناقشة دعم الاقتصاد الدائري والأخضر.. «كهرباء دبي» و«شل» تبحثان التعاون في مجال الطاقة النظيفة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «شل»، برئاسة فاخر بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد كلاً من جيرالدين ويسينغ، كبيرة المحللين السياسيين في وحدة الرؤى الاستراتيجية والسيناريوهات؛ وحصة عبدالله، رئيس العلاقات الإعلامية لشل في الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع شاركت شركة شل رؤى من أحدث تقاريرها بعنوان «سيناريوهات أمن الطاقة لعام 2025: الطاقة والذكاء الاصطناعي»، والذي يستعرض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل أنظمة الطاقة العالمية من خلال ثلاثة مسارات مختلفة: الأرخبيلات، الأفق، والاندفاع.

وتعد هذه السيناريوهات أدوات استراتيجية مهمة لصناع القرار، حيث تساعدهم على استشراف التحديات المستقبلية، وتقييم المخاطر، وتحديد الفرص في مشهد الطاقة المتغير بسرعة.

كما تناولت المناقشات فرص التعاون في دعم الاقتصاد الدائري والأخضر.

واستعرض الطاير المشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3860 ميجاوات، ومن المخطط أن تصل إلى 7260 ميجاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5000 ميجاوات).

وتحدث الطاير عن مبنى «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، والذي سيكون أكبر وأعلى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.

كما أشار إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها الهيئة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت خارطة طريق استراتيجية لتكون أول مؤسسة خدماتية رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية.

ويتماشى هذا التوجه مع تصدر الهيئة للمراكز الأولى عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات عملها.

وفي عام 2024، سجلت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء، بلغ 2%، مقارنة بـ 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة.

كما حققت أدنى معدل فاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى العالم، بلغ 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي.

وأكد فاخر بدر التزام «شل» بدعم مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وأضاف: يسر شركة شل أن تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي رؤى من تقريرها حول سيناريوهات أمن الطاقة لعام 2025.

تهدف هذه السيناريوهات إلى تحفيز الحوار وتقديم رؤى حول كيفية تسريع تقنيات المستقبل، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، لعملية التحول في قطاع الطاقة.