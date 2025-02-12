انطلاق «مهرجان الفرجان» في حديقة مشرف اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان الذي تنظمه «فرجان دبي»، بالتعاون مع صندوق الفرجان، وبلدية دبي، في حديقة مشرف الوطنية ويستمر حتى 26 فبراير الجاري، تزامناً مع «عام المجتمع».

وينظم المهرجان في نسخته الثالثة فعاليات تسهم في ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي وتتيح مناخاً يخدم تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة، ويُعد الأول من نوعه الذي يجمع بين الفنون، والتراث، وريادة الأعمال، والأنشطة العائلية في تجربة مجتمعية متكاملة تبرز روح دبي وقيمها، ويخلق منصة تشاركية تتيح للأفراد والمشاريع الناشئة فرصة الظهور والتفاعل مع المجتمع في بيئة احتفالية متميزة.

وقال بدر أحمد حسن أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، «مهرجان الفرجان ليس مجرد حدث ترفيهي، بل هو منصة تبرز روح التلاحم المجتمعي التي تميز دبي، فعبر هذا المهرجان، نشهد تفاعلاً حقيقياً بين مختلف فئات المجتمع، حيث يجتمع التراث والابتكار ضمن مظلة واحدة».

وأكد راشد الهاجري، مدير صندوق الفرجان أن رعاية المهرجان تنبع من رؤية الصندوق في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي، قائلاً: نؤمن في صندوق الفرجان بأهمية دعم الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتنمية المجتمعية، حيث يشكل مهرجان الفرجان منصة حيوية لتمكين الأفراد وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار بين الشباب والمجتمع.

وأكدت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي، أن المهرجان يهدف إلى خلق بيئة مجتمعية تشجع على التواصل والتفاعل بين الأفراد، مشيرة إلى أن الفعالية ليست مجرد مهرجان، بل منصة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتمكين المواهب الناشئة، قائلة: يخلق المهرجان تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة، والإبداع، وريادة الأعمال، ليكون «الفرجان» محطة رئيسة في دعم الأفراد والمشاريع المجتمعية المبتكرة، وبهذا الحدث، نسعى إلى بناء روابط أقوى بين أهالي دبي . ويتميز مهرجان الفرجان ببرنامج متكامل يمتد على مدار 15 يوماً، ويضم مجموعة من الفعاليات التي تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية.

ويُعيد مهرجان الفرجان إحياء فعالية «حق الليلة»، التي تعد من التقاليد الإماراتية العريقة، ويتضمن مسابقة ريادية تمنح الأطفال فرصة عرض 30 مشروعاً تجارياً إماراتياً ريادياً أمام الجمهور، ما يعزز لديهم روح ريادة الأعمال في بيئة تنافسية مشجعة، وفرصة فريدة للأطفال لخوض تجربة ريادية حقيقية، حيث يشارك الأطفال في عرض منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور، ما يمنحهم منصة لتطوير مهاراتهم في التسويق، والإدارة المالية، وخدمة العملاء . وتُعد بطولة دبي للطبخ الشعبي منصة متميزة تجمع عشاق فن الطهي، حيث يتنافس المشاركون في تحضير أطباق إماراتية تقليدية ممزوجة بلمسات عصرية .

وتجلب فعالية «سابق ولاحق» أجواء الحماس والإثارة عبر سباقات السيارات المصغرة، حيث يتنافس المشاركون في مسارات مخصصة لتجربة متكاملة مليئة بالتشويق .