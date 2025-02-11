«تفاهم» شرطة دبي والمنظمة العالمية للإنقاذ

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي والمنظمة العالمية للإنقاذ، مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في قطاع الإنقاذ والإغاثة، ومجالات التدريب والتطوير وأفضل التقنيات والمعدات المستخدمة في ذات المجال.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب المنظمة، السيد بول شرودر، رئيس المنظمة العالمية للإنقاذ، بحضور عدد من كبار الضباط والموظفين، وذلك على هامش فعاليات انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ الذي تنظمه شرطة دبي كل عام بمشاركة عدد من الفرق المحلية والدولية التي تتنافس على لقب التحدي.

وأعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، عن سعادته بهذا التعاون المشترك، خاصة وأنهم في شرطة دبي يستعدون لاستضافة تحدي الإنقاذ العالمي المزمع إقامته في إمارة دبي عام 2027، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في دعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وتعزيز قدرات فرق الإنقاذ في شرطة دبي في قطاع حيوي وتخصصي في غاية الأهمية.

وأضاف معالي القائد العام لشرطة دبي: «إن توقيع هذه المذكرة يعكس حرصنا الدائم على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الإنقاذ والإغاثة، ونحن نؤمن بأهمية العمل المشترك لتحقيق أعلى معايير الجاهزية والاستجابة في حالات الطوارئ».

من جانبه، أكد بول شرودر أن هذا التعاون المشترك بين الجانبين من شأنه تعزيز الجانب التدريبي في قطاع الإنقاذ والإغاثة، واستعداداً لاستضافة تحدي الإنقاذ العالمي 2027 المزمع عقده في دبي، وسيمثل حدثاً مهماً لتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه سنوياً.