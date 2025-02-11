شرطة دبي تكرّم شركاء تحدي الفرق التكتيكية

كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال الحفل الختامي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي نظمته في نادي الضباط بمنطقة الجداف، السفراء والقناصل، وضباط الارتباط، والشركاء الاستراتيجيين والرعاة، وفرق العمل، وذلك نظير جهودهم الاستثنائية التي أسهمت في إخراج الحدث العالمي في أعلى مستوى.

وشهد التكريم اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون أمن المنافذ، واللواء خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من كبار الضباط والموظفين.

وألقى اللواء عبدالله علي الغيثي، كلمة قال فيها: «أتقدم بالشكر لكل من ساهم في تحقيق النجاح الاستثنائي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، ووصوله إلى العالمية»، مشيراً إلى أن هذا النجاح يرفع مستوى التحدي للاستعداد للنسخة المقبلة في العام 2026.

وعقب الكلمة، سلم اللواء الغيثي بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، السفراء والقناصل والرعاة والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ثم ضباط الارتباط دروعاً على شكل قلعة مركز شرطة نايف، أقدم مركز شرطة في دبي، كما كرم اللواء الغيثي فريق شرطة دبي النسائي التكتيكي، والفريق التكتيكي للطلبة المرشحين من أكاديمية شرطة دبي، المشاركين في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بميدالية السعادة، ثم التقط سعادته صوراً تذكارية مع فرق العمل.