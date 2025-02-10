محمد بن راشد يزور معرض عالم القهوة 2025





زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض "عالم القهوة 2025 دبي" الذي انطلقت أعماله اليوم "الاثنين" في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري، بتنظيم "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة، بمشاركة 78 دولة، ضمن أكبر معرض متخصص في صناعة القهوة في المنطقة.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للفرص التي يتيحها المعرض أمام قطاع واسع من المزارعين والتجّار وصُنّاع القهوة من المنطقة والعالم، لعقد الصفقات وإقامة الشراكات، بما لمنتج القهوة من قيمة اقتصادية كونها من أكثر السلع انتشاراً ورواجاً حول العالم، مع إتاحة هذه الصناعة الضخمة كذلك فرصاً واعدة أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنمو والتطور، بما يؤكد دور دبي المحوري في تحفيز تطور وازدهار مختلف الأنشطة الاقتصادية على

وشملت جولة صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في المعرض، يرافقه معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من الأجنحة المشاركة، حيث شاهد سموّه جانباً من المعروضات والتي شملت تجهيزات معالجة وإعداد القهوة من مرحلة الزراعة وحتى التوزيع إلى المستهلك.

واستمع سموّه إلى شرح من خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـــ دي إكس بي لايف، حول التطور الذي شهده المعرض في دورته الرابعة، والتي يشارك بها 1,980 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية بزيادة نسبتها 50 بالمئة مقارنةً بالدورة السابقة، مع توسّع مساحة العرض بنسبة 33% لمواكبة ارتفاع مستوى الإقبال على المشاركة في الحدث، الذي يستقطب شركات عارضة وزوارًا تجاريين من 78 دولة، معززًا مكانة دبي كمركز رئيس لصناعة القهوة على مستوى العالم.

وتضم الدورة الرابعة من معرض عالم القهوة 2025 دبي 10 أجنحة وطنية، حيث تشارك المغرب والمكسيك للمرة الأولى، بينما تعود دول أخرى للمشاركة مثل السعوديّة والبرازيل ورواندا وبنما والسلفادور وجواتيمالا، وإثيوبيا ويجمع الحدث أبرز مُنتجي ومُصنّعِي وتجار القهوة، ويشهد مشاركة واسعة من شركات صناعة وتوزيع القهوة في دولة الإمارات، حيث يوفر المعرض منصة شاملة للابتكار والتعليم وعقد الصفقات التجارية، في قطاع

يتّسم بسرعة النمو والانتشار.

ومع تنامي مكانة دبي كمحور رئيس لحركة التجارة العالمية، وكوجهة سياحية عالمية مفضلة، وما يواكب هذه المكانة من ازدياد كبير في أعداد المرافق والمنشآت السياحية والمقاهي والمطاعم، من المتوقع أن تشهد تجارة القهوة في الإمارة زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن سوق القهوة يحقق توسعاً ملحوظاً في المنطقة، مع توقعات بنمو السوق العالمي بمعدل سنوي مركّب يبلغ 4.84 بالمئة حتى العام 2030.