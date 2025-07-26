الدفاع المدني في دبي وشرطة عجمان يبحثان تعزيز التعاون

استقبل الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني في دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور اللواء جمال عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني في دبي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة المنصب الجديد الذي تبوأه الفريق المطروشي، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وترأس وفد شرطة عجمان العميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، حيث اصطحبهم الفريق خبير راشد المطروشي في جولة تعريفية شملت غرفة الأنظمة الذكية.

واطلع الوفد على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة، كما زار الوفد غرفة العمليات ومبنى إسعاد المتعاملين.

وفي ختام الزيارة، عبّر وفد شرطة عجمان عن خالص التهاني والتبريكات للفريق خبير راشد المطروشي واللواء جمال المهيري، متمنين لهما مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء المهام والمسؤوليات، مؤكدين على عمق علاقات التعاون والشراكة بين شرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، في سبيل تعزيز الأمن والسلامة العامة.