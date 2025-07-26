شرطة دبي تنظم ورش توعية لسائقي «إنستا شوب»

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ممثلة في إدارة التثقيف المروري، سلسلة من ورش التوعية لسائقي توصيل الطلبات العاملين في شركة «إنستا شوب».

وذلك في إطار الحملتين التوعويتين «صيف بلا حوادث» و«السرعة الزائدة»، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتكبة أثناء القيادة، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الورش أكثر من 64 سائقاً.

وأكد العميد عصام إبراهيم العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أن تنظيم هذه الورش يأتي تجسيداً لحرص شرطة دبي على تكثيف جهود التوعية المرورية لكافة فئات مستخدمي الطريق.

ولفت إلى أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث. وبالأخص سائقو التوصيل، الذين يتطلب عملهم الوجود المستمر على الطرقات.