حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تواصل تصدر مشهد السياحة العالمي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تصدر مشهد السياحة العالمي.

جاء ذلك بمناسبة تحقيق دبي إنجازاً جديداً خلال عام 2024 مع استقبالها 18.72 مليون زائر دولي بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 والتي استضافت فيها 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية في كل عام.

وقال سموه: إن النمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة في دبي هو نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل اقتصاد الإمارة والتي ترجمتها «أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى أهداف طموحة منها تأكيد مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وواحدة من أفضل مدن العالم للزيارة والعيش والعمل.

مكانة عالمية

وأضاف سموه: «النتائج القوية لقطاع السياحة تؤكد التنامي المستمر لمكانة دبي على خارطة السياحة الدولية كوجهة مفضلة للزوار من كافة أنحاء العالم، وتأتي كإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات دبي في جميع القطاعات. الثقة العالمية في دبي كمدينة جديرة بالزيارة هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونتيجة لتضافر الجهود والتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص والشركاء المحليين والدوليين».

وقال: «رؤيتنا واضحة وهدفنا ثابت في تحقيق الريادة واستمرار تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة، ومستمرون في العمل مع شركائنا لتصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم... شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز، وأدعو الجميع لمضاعفة العمل نحو مستويات جديدة من النجاح والاستفادة من تنوع الأسواق المستهدفة لتعزيز مساهمة قطاع السياحة كرافد رئيسي لاقتصاد دبي».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «في إنجاز جديد يعكس جاذبية دبي السياحية، استقبلت الإمارة خلال العام الماضي أكثر من 18.7 مليون زائر دولي، مسجلةً نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، كما بلغ متوسط الإشغال الفندقي 78% خلال عام 2024، مع توفير 832 منشأة فندقية تضم 154 ألف غرفة».

وأضاف سموه: «نُثمّن جهود فرقنا الحكومية في دائرة الاقتصاد والسياحة، وجميع شركائنا في القطاع الخاص، الذين أسهموا بتعاونهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وكأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. أهلاً بكل ضيوفنا... وأهلاً بالعالم في دبي».

رؤية القيادة

وتعكس هذه النتائج القوية المشجعة رؤية القيادة الرشيدة لنمو قطاع السياحة، كما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

فضلاً عن استمرار جاذبية قطاع السياحة للاستثمار، إلى جانب قطاعات أخرى، لا سيما في ظل محافظة دبي على مركزها الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من 2024، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز– إف دي آي ماركتس»، وأيضاً الإعلان عن مشاريع بنية تحتية رئيسية، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، والتي ستسهم بدورها في النمو الاستراتيجي، وتحسين التجارب المتاحة لسكان وزوّار المدينة على حد سواء.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأعداد الزوار الدوليين وأداء ومؤشرات قطاع الضيافة لعام 2024، موضحة أنه في إطار رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وكذلك الشراكات المحلية والدولية البناءة، إلى جانب الحملات التسويقية العالمية المبتكرة والمستهدفة لشرائح متنوعة، وأيضاً الأحداث الكبرى التي استضافتها المدينة كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق أرقام قياسية خلال 2024، وهو ما عزز من سمعة المدينة كواحدة من أبرز وجهات السفر في العالم.

وجهة جاذبة

وواصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتطوير وتعزيز العروض المتنوعة في المدينة، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، وتقديم خدمات راقية واستثنائية للضيوف في مختلف مراحل رحلاتهم، فضلاً عن التركيز على تلبية مختلف الأذواق والميزانيات.

وتوافق ذلك مع النهج الذي تتبناه الدائرة والمتمثل في استراتيجية تنويع الأسواق، والتي كانت فعّالة وناجحة في أكثر من 60 دولة، وأسهمت جميعها في تحقيق هذا الأداء المتميز لدبي في قطاع السياحة خلال 2024.

وحرصت الدائرة على مد جسور التعاون مع الشركاء والجهات المعنية المحلية وأكثر من 3000 شريك دولي، لتستعرض من خلال الأنشطة والحملات التسويقية التي تنفذها على مدار العام المقومات والعروض التي تتميز بها دبي ليس لجعلها المدينة المفضلة للزيارة فحسب، بل وأيضاً الوجهة التي تستقطب الراغبين بالإقامة بها من مختلف أنحاء العالم.

واستطاعت دبي ومن خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وسهولة الوصول إليها من مختلف الوجهات العالمية، أن تجذب شرائح متنوعة من الزوار الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

وهو ما عكسته الإحصاءات الخاصة بمصادر الزوار إلى دبي حسب المنطقة الجغرافية، فقد ساهمت دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة نمو فاقت 24 %، تلتها أفريقيا بنسبة نمو 20 %، ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بأكثر من 16 %. وشهدت نسبة الزوار من أوروبا الغربية نمواً بحوالي 14 %، وحافظت على مركزها كأكثر المناطق الجغرافية المصدرة للزوار إلى دبي.

أداء استثنائي

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «إن الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال 2024 هو دليل على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «استطاعت دبي تحقيق معدلات نمو قياسية في قطاع السياحة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن استعادت مسارها التصاعدي الذي كانت تسير عليه لسنوات قبل الجائحة العالمية. وقد تغلبت على العديد من التحديات العالمية، من خلال التخطيط الدقيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الديناميكية والمرنة.

وجاء هذا الإنجاز كركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المتنوعة التي تتبناها المدينة، والتي تعزز الأهداف المتكاملة لأجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال استقطاب المواهب، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات العاملة ضمن منظومة دبي».

وأكد أن دبي تتميز بقدرتها على التكيف والابتكار، وهو ما يحدد مسارها الاقتصادي. ويدعم ذلك كله مجموعة من القطاعات، وقدرة المدينة على ربط مجموعة من الوجهات العالمية، ووجود منظومة ملائمة للأعمال بشكل متزايد. كما عزز التطوير المستمر للبنية التحتية على مستوى عالمي، والاستثمار المتواصل في زيادة القدرة الاستيعابية مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أنه مع تطلعنا للعام 2025، تواصل دبي رسم مسارات نمو جديدة وذلك من خلال الابتكار لتجاوز السياحة التقليدية، وتعزيز فرص الاستثمار ذات التأثير الواضح، ورعاية ريادة الأعمال، واستقطاب المواهب العالمية، فإننا سنسهم في تعزيز مكانة دبي ليس فقط كوجهة مفضلة للزيارة، ولكن أيضاً كلاعب رئيسي ومهم في الريادة الاقتصادية العالمية والابتكار.

منشآت فندقية جديدة

وأسهمت الفنادق بشكل كبير في هذا الأداء المميز للمدينة، باعتبارها عنصراً مهماً لتعزيز التجارب، حيث شهدت السعة الفندقية نمواً لتلبية متطلبات كل من الضيوف، وكذلك الجهات المعنية في قطاع الضيافة على حد سواء.

وفي ظل افتتاح منشآت فندقية مميزة مثل: «ون آند أونلي ون زعبيل»، و«سايرو ون زعبيل»، و«ذا لانا» من مجموعة «دورشيستر كوليكشن»، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي مع نهاية ديسمبر الماضي 154016 غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ 150291 غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023.

وهو ما يجعل دبي تتقدم بشكل واضح على مدن رئيسية مثل نيويورك، وبانكوك، وباريس، وسنغافورة، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

وستسهم المشاريع السياحية الجديدة التي ستفتح أبوابها خلال الفترة المقبلة، مثل منتجع «جميرا مرسى العرب»، وفندق «ماندارين أورينتال وسط مدينة دبي» في ضمان مواكبة المدينة للطلب المتزايد على الإقامة في منشآتها الفندقية سواء من الزوار الدوليين أو المقيمين.

وتحظى فنادق دبي بتقدير عالمي بسبب جودة ومستوى الضيافة المميز الذي تقدمه، حيث تمكن فندق «ذا لانا» في عامه الأول من أن يحل في المركز الـ 23 ضمن قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم لعام 2024، بينما حل «أتلانتس ذا رويال» في المركز الـ 9 في عامه التشغيلي الثاني.

مؤشرات الضيافة

وحافظت مؤشرات الضيافة على أدائها المرتفع خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة متوسط الإشغال الفندقي في دبي إلى 78.2 %، مقارنة مع 77.4 % للفترة المماثلة من عام 2023، بينما ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 43.03 مليون ليلة، بنسبة نمو 3 % مقارنة مع 41.70 مليوناً في عام 2023. أما معدل السعر اليومي، فقد عكس التزام قطاع الضيافة بتلبية جميع الميزانيات والأذواق، ووصل إلى 538 درهماً مرتفعاً بشكل طفيف عن عام 2023 والذي سجل فيه 536 درهماً.

وبحسب بيانات «إس تي آر»، فقد قدمت فنادق دبي قيمة أكبر من مدن شهيرة مثل باريس، ونيويورك، ولندن، وسنغافورة. بينما بلغ متوسط العائدات من الغرف المتوفرة 421 درهماً في عام 2024 بزيادة قدرها 2 % عما سجله في عام 2023 والبالغ 415 درهماً.

وجهة مفضلة

من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إن الأداء المتميز لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2024 يعكس التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، والالتزام المتواصل، والجهود المشتركة مع شركائنا والجهات المعنية. ولقد أسهمت استراتيجيتنا التسويقية، التي ارتكزت على إطلاق حملات عالمية متخصصة ومتنوعة على استعراض أفضل ما يمكن أن تقدمه المدينة لزوارها.

ما وفرت شراكاتنا المتميزة مع علامات تجارية وشخصيات مهمة من القطاعين العام والخاص الفرصة للوصول إلى شرائح أخرى من الجمهور المستهدف في العديد من الأسواق، فضلاً عن الترويج لدبي كمركز رائد للأعمال والترفيه والابتكار».

وأضاف: «كثفت هذه العلاقات القوية جهودنا حول العالم، لتجعل من دبي الوجهة المفضلة للزيارة، سواء للمسافرين لأول مرة أو الزوار المتكررين، كما أنها جعلت الكثير منهم يفكر في الانتقال إلى دبي للإقامة والعيش بها. كما أن شعور الانتماء الحقيقي للمقيمين في المدينة ممن يمثلون جاليات أكثر من 200 جنسية، أسهم في دعوتهم لأقربائهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة والاستمتاع بالتجارب التي توفرها.

وفي الوقت الذي نستثمر فيه هذا الزخم والبناء عليه خلال عام 2025، فإننا ملتزمون بالحفاظ على تقديم أرقى معايير الخدمة والابتكار المستمر لتجاوز التوقعات، سواء للذين يزورون المدينة لأول مرة، أو للضيوف وسكان المدينة الذين يستكشفونها ويستمتعون بأسلوب الحياة المميز بها».

شراكات وحملات تسويقية

وأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبدعم من شركائها الرئيسيين والجهات المعنية، حملات تسويقية عالمية مبتكرة، ركزت من خلالها على المقومات التي تتمتع بها المدينة والعروض التي تقدمها، وجاذبيتها لتحافظ على مكانتها في أذهان الراغبين بالسفر من شتى أنحاء العالم.

وإلى جانب إطلاق الحملات التسويقية العالمية، عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عدة شراكات استراتيجية لاستعراض مقومات وعروض المدينة، وهو ما أسهم في نمو أعداد الزوار، وتعزيز التجارب السياحية بشكل أكبر.

فعلى سبيل المثال، وقعت الدائرة خلال عام 2024 اتفاقيات استراتيجية مع «طيران الإمارات»، وفنادق ومنتجعات «آي إتش جي»، و«هيلتون»، ومجموعة «إعمار للضيافة»، وكان الهدف منها جميعها الارتقاء بتجربة الزوار في المدينة، فضلاً عن الاستفادة من الانتشار الواسع لهذه العلامات التجارية العالمية بين المسافرين المحتملين.

جوائز عالمية

وحصد قطاع السياحة في دبي خلال عام 2024 العديد من الجوائز العالمية التي تؤكد على أدائه الاستثنائي ومكانته الرائدة على الساحة العالمية. فقد تم اختيار دبي كأفضل وجهة للتسوق وأفضل وجهة للمعارض في الدورة الـ 31 من حفل جوائز السفر العالمية الذي أقيم في شهر نوفمبر 2024.

كما حاز ميناء راشد لقب أفضل ميناء عالمي للسفن السياحية، في حين تصدر مطار دبي الدولي قائمة أفضل المطارات العالمية. وتصدر مطار دبي الدولي لقائمة أكثر المطارات الدولية إشغالاً عالمياً طوال 10 سنوات، وذلك وفقاً لإحصاءات مجلس المطارات الدولي لعام 2023. واستكمالاً لهذا الإنجاز، استقبل المطار في عام 2024 حوالي 92.3 مليون مسافر.

مؤشرات

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة وسهلة الوصول ومتاحة للجميع، وفق أحدث المؤشرات العالمية. وبناءً على تصنيف مؤشر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للنصف الأول 2024 الصادر عن موقع «نومبيو»، جاءت دبي ضمن المراكز الخمسة الأولى ضمن أكثر المدن أماناً في العالم، محققة معدل أمان بلغ 83.7.

في الوقت ذاته، حافظت دبي على مكانتها كأفضل المدن عالمياً للعمل عن بعد وفقاً لمؤشر «نوماد إكزكيوتف» لعام 2024، والذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية «سافيلز». وللعام الخامس، عززت دبي مكانتها الرائدة عالمياً في مجال نظافة المدن لتحل في المركز الأول، وذلك وفقاً لمؤشر قوة المدن العالمي الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية في مؤسسة موري ميموريال اليابانية. ويعكس هذا الإنجاز المتكرر التزام دبي الدائم بتوفير بيئة حضرية مستدامة ونظيفة لسكانها وزوارها.

وجهة زاخرة بالفعاليات

وتواصل دبي جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بفضل أجندة فعاليات الأعمال والأحداث والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تحتضنها. وبدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، شهد عام 2024 تنظيم مجموعة من الفعاليات البارزة في الإمارة. فقد حقق تحدي دبي للياقة في دورته الثامنة نجاحاً غير مسبوق، حيث استقطب 2.7 مليون مشارك؛ فيما احتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور ثلاثين عاماً على انطلاقه.

وساهمت المعارض سواء التجارية أو المتخصصة أو المتعلقة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات في زيادة أعداد الزوار الدوليين لدبي بشكل ملحوظ، كما أنها مهدت الطريق للشركات ورواد الأعمال لاستكشاف فرص جديدة في الإمارة.

وشهد 2024 إقبالاً غير مسبوق على الفعاليات في القطاع من الزوار والعارضين، حيث سجل معرض «جيتكس جلوبال» رقماً قياسياً، حيث زاره 200 ألف زائر، متجاوزاً بذلك كل الأرقام السابقة في تاريخه الذي يمتد لأكثر من 44 عاماً.

فيما تمكن معرض «جلفود» من استقطاب 150 ألف زائر، ومعرض «سوق السفر العربي» نجح في استقبال 46 ألف زائر على التوالي. كما تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال، حيث نجحت خلال العام الماضي بالفوز باستضافة استقطاب 437 فعالية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل جهود فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، الذي يعمل تحت إدارة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وشهد عام 2024 نمواً ملحوظاً في عدد عطاءات استضافة المؤتمرات والاجتماعات الناجحة وبنسبة 20 %، مما يمهد الطريق لاستقطاب ما يقدر بـ 210731 مشاركاً إلى دبي خلال السنوات المقبلة، مؤكداً مكانة الإمارة بوصفها وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الكبرى.

تطور مستمر في البنية التحتية

ساهم التطور المستمر في البنية التحتية، وكذلك الخطط الاستراتيجية، في الارتقاء بإمكانات قطاع السياحة في دبي خلال العام الجاري ومستقبلاً، والذي من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من النمو، وضمان استمرار حصول السكان والزوار على مزيد من التجارب الاستثنائية في المدينة.

وقد بدأ العمل على تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة تبلغ 128 مليار درهم، والذي سيكون الأضخم من نوعه على مستوى العالم عند بدء تشغيله بالكامل، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً.

وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، ودعماً للمبادرات الرامية إلى تحويل دبي إلى «مدينة الـ 20 دقيقة»، سيتم إنشاء الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، والذي يربط بين 14 محطة، ويسهم في تلبية احتياجات حوالي مليون شخص حسب التوقعات.

وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع المستثمرين والمشغلين في قطاع الضيافة لاستكشاف سبل إثراء الإمارة بمزيدٍ من العلامات التجارية والعروض المميزة، مما يعزز تنوع الخيارات المتاحة للزوار والسكان، وذلك في المناطق الجديدة والناشئة مثل نخلة جبل علي ودبي الجنوب.

ويتماشى ذلك مع مكانة دبي الحالية كمركز لجذب الاستثمارات، حيث احتلت المدينة المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى قطاع السياحة في النصف الأول 2024، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.