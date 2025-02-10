اجتماع لتقييم أداء إدارة العمليات بشرطة دبي

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات للربع الرابع من العام الماضي، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، ونائبه لشؤون الاتصالات والتقنيات العقيد المهندس عبدالله الملا، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والعقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري خلال الاجتماع الدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي والتزاماتها نحو أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية لما له من أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وصولاً إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق وما تم تنفيذه منها، واطلع معاليه على نتائج إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة في الربع الرابع من العام الماضي، والتي أظهرت استقبال مليون و200 ألف مكالمة على رقم الطوارئ «999» في الربع الرابع من العام الماضي.

يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة بشكل ربع سنوي، للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.