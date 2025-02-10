«إقامة دبي» تطلق مبادرتين استراتيجيتين لتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مبادرتين استراتيجيتين جديدتين تعزيزاً لنهج الابتكار واستشراف المستقبل، ولدعم رؤية دبي الطموحة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتطوير والابتكار.

تمثل هاتان المبادرتان خطوة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاقهما من خلال مختبر الابتكار لعام المجتمع، الذي يعد منصة متقدمة تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لتعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الاستدامة للأجيال القادمة، وتشمل المبادرتان استوديو مسرعات وحاضنات الابتكار، الذي تم إطلاقه في جامعة روشيستر، ليكون منصة ديناميكية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ملموسة وفق معايير المعهد العالمي للابتكار (GInI)، ومركز تقييم جودة الدراسات المستقبلية، الأول من نوعه عالمياً، والذي يعمل على تحليل وتقييم الدراسات المستقبلية وفق أسس علمية تدعم صنع القرار وتعزز جاهزية دبي لمتغيرات المستقبل.

كما نتج عن مختبر الابتكار اقتراح 33 برنامجاً مبتكراً في مجال المسؤولية المجتمعية، مستوحى من أفضل الممارسات العالمية، وتعمل الإدارة العامة على تنفيذ هذه البرامج تدريجياً خلال عام المجتمع لتعزيز الروابط المجتمعية ودعم التنمية المستدامة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، أن المبادرات تعكس التزام دبي بالابتكار والاستعداد للمستقبل، قائلاً: «الابتكار ليس خياراً بل ضرورة لتحقيق مجتمع قوي ومستدام. هذه المبادرات تعكس التزامنا برؤية استراتيجية تترجم القيم المجتمعية إلى مشاريع مؤثرة».

من جانبه، أشار العميد عبد الصمد حسين سليمان البلوشي، مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، إلى أهمية هذه الخطوة، مضيفاً: «نواصل تعزيز الأداء المؤسسي عبر تبني أحدث الممارسات العالمية في الابتكار. نعمل على بيئة عمل محفزة للإبداع، تتيح للكفاءات تطوير حلول نوعية ترتقي بالخدمات وتعزز جودة الحياة».

وتؤكد الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل عام المجتمع نقطة تحول في مسيرة التنمية المستدامة، حيث يرتكز على الابتكار والقيم المجتمعية لتحقيق الريادة المستقبلية.