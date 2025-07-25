هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم تمكين الطلاب وتأهيل جيل واثق بقدراته وفخور بقيمه

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بإعداد الأجيال القادمة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي برفع مستوى وعي طلاب المدارس والجامعات والهيئات التدريسية حول أحدث تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصقل معارفهم ومواهبهم، وتحفيزهم على دراسة العلوم وتنمية روح البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، وتعريفهم بأهم مشاريع الهيئة ومبادراتها وبرامجها الداعمة لتحقيق الأهداف الوطنية وترسيخ الهوية الإماراتية والقيم الأصيلة، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على تحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتزويد النشء الجديد بمهارات تضمن مواصلة زخم التنمية، والمساهمة في تأهيل جيل واثق بقدراته وفخور بقيمه وانتمائه، ينافس عالمياً في شتى الميادين، ويدفع مسارات استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل المستدام. ونؤمن في الهيئة بأهمية تكامل الأدوار لضمان الاستثمار الأمثل في الإنسان، ونلتزم بأداء دورنا المجتمعي والوطني لتوفير بيئة تعليمية تعزز جاهزية الأجيال للمستقبل بفرصه وتحدياته ومتغيراته وتتيح التفاعل والتعاون بين مختلف الفئات. وفي عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، نكثف جهودنا لترسيخ مكانة دبي بوصفها مدينة للتطوير المستمر والتمكين الدائم للإنسان والمجتمع، وعاصمة عالمية للشباب القادر على تحقيق أعلى مستويات التميز."

وتستقبل الهيئة الوفود الطلابية الزائرة لتعريفهم عن كثب على مشاريعها الكبرى ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم؛ مركز الاستدامة والابتكار الذي يعتبر حاضنة عالمية لأحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة؛ مركز البحوث والتطوير الذي يشتمل على مختبرات فريدة من نوعها على مستوى العالم. إلى جانب ذلك، يزور الطلاب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم وأكبر معرض في المنطقة في مجالات الطاقة والمياه والمدن الذكية المستدامة والمركبات الكهربائية والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، للتعرف على آخر تقنيات وابتكارات آلاف الشركات المحلية والعالمية المشاركة.

وبلغ عدد الزيارات المدرسية إلى محطات الطاقة التابعة للهيئة خلال العام 2024 نحو 43 زيارة، منها 24 زيارة ميدانية و19 زيارة افتراضية، شارك فيها ما مجموعه 2,990 طالباً وطالبة من مختلف المدارس في الدولة. واستقبل مركز الاستدامة والابتكار 2353 طالباً، واستقبل مركز البحوث والتطوير 44 طالباً. إلى جانب ذلك، استقبلت أروقة معرض "ويتيكس" 3776 طالباً.

وتنظم الهيئة سنوياً المخيم الصيفي المخصص للأطفال والشباب، يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية من خلال أنشطة متنوعة وورش عمل في مجالات مثل البيئة، التكنولوجيا، والابتكار. ويهدف المخيم إلى تطوير المهارات الشخصية وتعزيز قيم العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية بين المشاركين. وتقيم الهيئة كذلك برنامج تدريب طلاب الجامعات والمدارس خلال الفترة الصيفية. ويهدف البرنامج إلى دمج المتدربين في بيئة العمل ومساعدتهم في اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة التي ستساعدهم في بناء مستقبل مهني قوي. إضافة إلى ذلك، تنظم الهيئة سنوياً دورتين (صيفية وشتوية) من مخيم "مهندس المستقبل" لتعزيز مهارات الطلاب أبناء موظفي وموظفات الهيئة في مجالات مثل الأمن السيبراني وتقنية المعلومات ومختلف مجالات الهندسة. وضمن مبادراتها الهادفة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، تنظم الهيئة محاضرات توعوية حضورية وافتراضية لطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وإمارة دبي. وفي يوم الطفل الإماراتي، تقيم الهيئة فعاليات تعليمية وتثقيفية وترفيهية مختلفة في مراكز رعاية الطفل (الحضانات) الخمس التابعة لها.

وينظم مركز الاستدامة والابتكار برنامج "شباب الطاقة النظيفة" لإعداد جيل جديد من المتخصصين والقادة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة. ويشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى محطات الطاقة الشمسية والمشاريع المستدامة الكبرى في دولة الإمارات. وينظم المركز أيضاً سنوياً مسابقة "الملهمين الصغار" بالتزامن مع يوم الطاقة العالمي لرفع مستوى وعي طلاب المدارس من الصف الرابع إلى الثاني عشر حول الطاقة الشمسية وتقنياتها، وتحفيزهم على ابتكار سبل لاستخدام الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية.