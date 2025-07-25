مقر المؤثرين و" سناب شات" يبرمان شراكة لإطلاق برامج تعليمية ومبادرات متقدمة في الواقع المعزز

أعلن "مقر المؤثرين" (Creators HQ)، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية هي الأولى من نوعها مع "سناب شات" لإطلاق مبادرة طويلة الأمد تهدف إلى تمكين صناع المحتوى المبدعين في منطقة الخليج وخارجها.

وتتضمن الشراكة برنامجاً متكاملاً يشمل سلسلة من المبادرات النوعية، من بينها "مدارس سناب"، ودورات تدريبية وورش عمل متقدمة في تقنيات الواقع المعزز، وجلسات تعليمية يقودها فريق سناب العالمي، إلى جانب فعاليات تفاعلية مخصصة للواقع المعزز.

وتسعى هذه الشراكة إلى ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والتعاون والنمو لصناع المحتوى في المنطقة، بما يدعم تطور هذا القطاع الحيوي ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

"مدرسة سناب"

وفي مستهل هذه الشراكة، استضاف كل من "مقر المؤثرين" و"سناب شات" أول دورة تدريبية ضمن برنامج "مدرسة سناب"، بمشاركة أكثر من 50 من صناع المحتوى البارزين في المنطقة.

وشهدت الدورة جلسات تطبيقية مكثفة قدمت رؤى معمقة حول خصائص المنصة، وشهدت تفاعلاً مباشراً مع خبراء سناب شات، الذين زودوا المشاركين بالأدوات والتوجهات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز حضورهم وتحقيق النجاح على المنصة.

وتجسد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم مجتمع صناع محتوى سناب شات الذي يشهد نمواً متسارعاً ويواصل إلهام الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي ظل مساعي سناب شات لتعزيز مكانتها كشريك حقيقي وموثوق للمبدعين على الصعيدين الشخصي والمهني، تواصل المنصة ترسيخ منظومة رقمية ترتكز إلى مبادئ الأصالة والشفافية والثقة.

تمكين المواهب الإبداعية

وبهذه المناسبة، قالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع: "نولي في "مقر المؤثرين" أولوية قصوى لتمكين المواهب الإبداعية في المنطقة، وذلك من خلال مبادرات تعليمية نوعية تقام بالشراكة مع مؤسسات رائدة. ونسهم من خلال هذه البرامج في دعم صناع المحتوى لإنتاج محتوى هادف يعزز نموهم ويمكنهم من تحقيق مصدر دخل مستدام".

وأضافت: "تعد شراكتنا مع سناب شات خطوة استراتيجية ضمن مساعينا المستمرة لدعم وتطوير صناع المحتوى الموهوبين في المنطقة. ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في تمكينهم من الارتقاء بمهاراتهم، وإنتاج محتوى مؤثر يرسخ مكانة الإبداع الرقمي ويعزّز من حضوره".

من جانبه، قال حسين فريجة، نائب الرئيس في شركة سناب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نستلهم الكثير من الإبداعات اللافتة التي يقدّمها صناع المحتوى في مختلف أنحاء المنطقة. وتجسد شراكتنا مع "مقر المؤثرين" استثماراً استراتيجياً في الجيل الجديد من صناع المحتوى، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة، والتوجيهات المتخصصة، وفرص تحقيق الدخل لتعزيز حضورهم وتوسيع نطاق تأثيرهم".

وأضاف: "نؤمن بأن تمكين صناع المحتوى الموهوبين وتزويدهم بالمعرفة والأدوات المناسبة، يعد الركيزة الأساسية لنمو مجتمعنا الإبداعي على سناب شات. هدفنا هو دعم صناع المحتوى بما يلزمهم من أدوات وإمكانات تعزز من قدرتهم على إنتاج محتوى هادف وتجارب ملهمة تترك أثراً إيجابياً في المجتمعات، مع الحفاظ على هويتهم الحقيقية. وتوفر منصة "سناب شات" بيئة متميزة لإنشاء محتوى أصيل وتلقائي، من دون أي قيود على نوع المحتوى أو أسلوبه. كما إننا نركز على بناء منظومة شاملة ومتجددة تتيح للمبدعين من المشاهير أو المواهب المحلية، فرصاً حقيقية للنمو.".

وتواصل سناب شات توسيع نطاق أدواتها المخصصة لتحقيق الدخل، بما يتيح لصُنّاع المحتوى تحويل شغفهم الإبداعي إلى مسار مهني مستدام. ومن خلال برامج مثل منصة أضواء (Spotlight) ومكافآت القصص (Stories) إلى جانب دمج سوق صناع المحتوى (Creator Marketplace) بات بإمكان المبدعين استكشاف خيارات متنوعة لتحقيق الربح من محتواهم، مع الحفاظ على رؤيتهم الإبداعية وتميّز أسلوبهم الخاص.

وتعزز "سناب شات" جهودها في مجال تقنيات الواقع المعزز في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها بقدرتها على توسيع آفاق الخيال وتعزيز التفاعل والابتكار. ومع تفاعل أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً مع تجارب الواقع المعزز على المنصة، تواصل "سناب شات" ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في هذا المجال المتطور.

وفي إطار دعمها لصناع المحتوى المبدعين، تعتزم "سناب شات" تنظيم دورات تدريبية متقدمة على استخدام استوديو العدسات (Lens Studio)، ما يتيح للمشاركين تصميم تجارب واقع معزز متكاملة خلال دقائق. وتماشياً مع أهداف الشراكة الرامية لبناء منظومة إقليمية مزدهرة للواقع المعزز، توفر المبادرة برامج تعليمية متخصصة، وأدوات تقنية متقدمة، كما تسلط الضوء على المواهب الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل كل من "سناب شات" و"مقر المؤثرين" تطوير مبادرات جديدة، من ضمنها برامج متقدمة تركز على استخدام نظارات Spectacles، نظارات الواقع المعزز الشفافة والمستقلة التي طورتها "سناب". وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع الآفاق الإبداعية وتعزيز المهارات الرقمية لصناع المحتوى في مختلف أنحاء المنطقة.

وتمثل هذه الشراكة محطة محورية في بناء اقتصاد صناعة محتوى إبداعي مستدام وقائم على الابتكار، يحظى فيه المبدعون بالتقدير والدعم، وتروى فيه القصص الأصيلة باحترافية وتميز.