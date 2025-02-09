نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الموانئ، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية لاستشراف مستقبل الخدمات البحرية، بحضور العقيد علي عبدالله النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط. وقال العقيد علي النقبي، إن الجلسة الحوارية جاءت بتوجيهات من اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، ومتابعة العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، بهدف تسليط الضوء على استشراف مستقبل الخدمات البحرية، وأبرز تحديات رجال الأمن، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.

وأكد حرص مركز شرطة الموانئ، وبالتعاون مع مركز استشراف المستقبل على عقد لقاءات استشرافية دورية، بهدف الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة .