2745 طلباً لـ«توطين المنبر» استقبلتها «إسلامية دبي» في 2024

في إطار الجهود الرامية لتعزيز التوطين في قطاع خدمات المساجد، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن استقبال أكثر من 2745 طلباً استجابة لمبادرة «توطين المنبر» العام الماضي، مما يعكس تفاعل وإقبال المواطنين للمشاركة في تعزيز هذا المجال الحيوي، حيث حققت الدائرة قفزة نوعية في توطين وظائف الخطيب، الإمام والمؤذن برفع نسبة التوطين في تلك الوظائف إلى 9 % مع نهاية العام الماضي.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة: مبادرة توطين المنبر رسالة وطنية تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والمجتمعية من خلال كفاءات وطنية شابة مؤهلة علمياً ومتخصصة في القرآن الكريم وعلومه ومجالات الخطابة والفقه، حيث تمثل هذه المبادرة فرصة لاستقطاب الشباب وتعزيز دورهم في غرس القيم الإسلامية.

وأضاف أن المبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك لتمكين الكوادر الوطنية الشابة في كافة المجالات ومنها الجانب الديني لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجالات نشر القيم الإسلامية والإنسانية، مؤكداً أن الدائرة ملتزمة بتوفير فرص متكافئة وبرامج متخصصة تمكن الجميع من المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الوطني السامي.

من جانبها، أكدت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في الدائرة، أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين للانضمام إلى مبادرة «توطين المنبر» يؤكد ثقتهم الكبيرة في الدائرة وبرامجها المبتكرة التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا مؤثرين في مجالات الخطابة والإرشاد، مشيرة إلى أن الدائرة توفر منظومة تدريبية شاملة تلبي احتياجاتهم، وتتيح لهم تطوير إمكاناتهم ليصبحوا قادة في نشر القيم الإسلامية السمحة.