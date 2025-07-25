143 حصالة ذكية من «بيت الخير» لتعزيز التبرع في دبي

أعلنت «بيت الخير» توسيع شبكة الحصالات الذكية التي أطلقتها في عام 2022، حيث بلغ عددها حتى أمس 143 حصالة موزعة في مواقع استراتيجية في مختلف مناطق إمارة دبي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين، ضمن جهودها المتواصلة لتيسير سبل التبرع وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العمل الخيري.

وجاء هذا التوسع في إطار تنفيذ توجيهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، التي دعت إلى التحول الذكي في جمع التبرعات، وتبني الحلول الرقمية المستدامة، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في التحول الرقمي.

وتوفّر الحصالات للمتبرعين خيارات متعددة للتبرع للمشروع الذي يرغبون بدعمه من خلال الفئات المالية المختلفة من 5 إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية التبرع بأي مبلغ يختاره المتبرع، وذلك عبر بطاقات الفيزا البنكية.

كما توفر خاصية التبرع عبر كل من «Apple Pay» و«Google Pay»، ما يسهل على المتبرعين إتمام عملياتهم بكل يسر وأمان، وقد عملت «بيت الخير» على تصميم هذه الحصالات بطابع عصري وأنيق، يجمع بين الجاذبية البصرية وسهولة الاستخدام، حيث تتميز بواجهات تفاعلية واضحة تتيح للمتبرعين من مختلف الأعمار التفاعل معها بسهولة.

وتمتاز الحصالات الذكية بكونها مرتبطة مع النظام المالي والإداري للجمعية، ما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي، والاطلاع الدقيق على حركة التبرعات وتوجيهها مباشرة إلى برامج ومشاريع الجمعية المتنوعة، كما أنها مرتبطة مباشرة بحسابات الجمعية البنكية، لضمان سرعة وسلامة تحويل الأموال والتوثيق المالي الكامل.

ويشرف على إدارة هذه الحصالات قسم تقنية المعلومات في الجمعية، حيث تتم مراقبتها ومعالجة أي أعطال فنية بشكل فوري، إلى جانب تنظيم زيارات تفقد دورية لضمان استمرارية عملها بكفاءة.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد حرص «بيت الخير» على تبني الابتكار في العمل الخيري، وتعزيز الثقة والشفافية في مسارات التبرع، بما يعكس التزامها برسالتها الإنسانية، وتطلعاتها لمواكبة التطورات التكنولوجية في خدمة المجتمع.