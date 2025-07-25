دورة حول تقنيات المقابلة المثلى مع ضحايا الاتجار بالبشر

قدمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال دورة تدريبية متخصصة بعنوان «لماذا جعلت من نفسك ضحية؟ تقنيات المقابلة المثلى مع ضحايا الاتجار بالبشر»، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأقيمت بتنظيم الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، على مدى يومين، في قاعة المرقبات، بنادي الضباط التابع لشرطة دبي. وجاءت الدورة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز مهارات الكوادر المهنية في مختلف الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتطوير أدواتهم للتعامل مع الضحايا بفعالية وإنسانية بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.

وشهدت الدورة مشاركة من عدد من الجهات الاتحادية والمحلية منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقيادة الحرس الوطني، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بحضور العقيد سعيد راشد الهلي، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان. وقدمت الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الدورة التدريبية التي امتدت على مدار يومين.