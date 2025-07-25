مجلس التطوير والإبداع في محاكم دبي يستعرض مبادرات جديدة تعزز كفاءة العمل القضائي

عقد المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي بالمحاكم اجتماعه الخامس، برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وناقش سلسلة من المبادرات وآليات العمل الجديدة والكفيلة بتعزيز كفاءة العمل القضائي مواكبةً لرؤية دبي في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وترسيخ التميز المؤسسي، حيث تعكس المبادرات التي يتم مناقشتها في المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي التزام محاكم دبي الراسخ بتحقيق رؤية الإمارة في التميز والريادة.

وناقش المجلس صدور القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين في دبي، والذي يعد نقلة تشريعية مهمة لضمان حقوق المواطنين في مشاريع الإسكان. ويهدف القانون إلى تسريع حل النزاعات التعاقدية وضمان تنفيذ الالتزامات بين الأطراف، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الإماراتية.

وفي إطار سعي محاكم دبي لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، اطلع المجلس على مبادرة «تصفير البيروقراطية»، التي تهدف إلى تقليص الخطوات الروتينية واختصار زمن الإنجاز عبر الأتمتة والتحول الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية بمعايير عالمية، حيث تسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية، وتقليل التأخير الناجم عن الإجراءات الروتينية.

واطلع المجلس أيضاً على مركز الاتصال الموحد لمراكز العضيد، الذي يعد قناة تواصل موحدة للرد على استفسارات المتعاملين وتسهيل متابعة معاملاتهم. ويعمل المركز على تنسيق عملية تلقي الملاحظات والاقتراحات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان تجربة متعاملين أكثر سلاسة.

وفي إطار الاهتمام بحقوق الطفل، اطلع المجلس على شعبة تسجيل حالات حماية الطفل، التي تعمل كجهة مركزية لمتابعة حالات الأطفال المعرضين للإهمال أو العنف.

وتستهدف الشعبة من هُم دون سن 18 عاماً المرتبطين بدعاوى قضائية، حيث تعمل على تسجيل الحالات في نظام موحد بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يعكس التزام محاكم دبي بحماية الفئات الضعيفة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس نظام الإسناد الجديد للدائرة الكلية، الذي يُعنى بتوزيع الدعاوى القضائية بشكل عادل بين أعضاء الهيئة القضائية، مما يعزز الكفاءة، ويضمن سرعة الفصل في القضايا.