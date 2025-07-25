«جمارك دبي» تخرّج دفعة من منتسبي دورة أمنية

احتفلت جمارك دبـي بتخريج الدفعة الثانية من الدورة الأمنية التنشيطية المتقدمة، بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبـي، وتضم 28 مفتشة من منتسبي برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين، وتشرف عليه أكاديمية دبـي اللوجستية. ويأتي تخريج هذه الدفعة ضمن برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين ضمن «مسار 33»، ويهدف إلـى تمكين المواطنين وإلحاقهم بسوق العمل فـي القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وشهد فعاليات التخريج خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك دبي، والعميد عبدالعزيز العبدالله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، رئيس لجنة التخريجات فـي أكاديمية شرطة دبـي، بحضور موظفي الطرفين.

وقال المهيري: «اشتملت الدورة على تدريبات نظرية وعملية في المجال الأمني، وتنمية المهارات الشخصية، التي يجب تعزيزها في خط الدفاع الأول». من جانبه أكد العميد عبدالعزيز العبدالله أن الدورة الأمنية التنشيطية الثانية تأتي بعد النجاح، الذي حققته الدورة الأولى ومحتوياتها العلمية والتدريبية فـي إعداد المفتشين، ضمن التعاون والشراكة والمتواصلة بين القيادة العامة لشرطة دبـي وجمارك دبي.

وأكد مطر المهيري، مدير أول مركز تفتيش المنطقة الحرة فـي المطار، أن الدورة الأمنية التنشيطية تعد محطة مهمة فـي مسار التعاون المستمر والشراكة الوثيقة بين جمارك دبـي والقيادة العامة لشرطة دبـي ممثلة فـي أكاديمية شرطة دبـي.