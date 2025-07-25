حبس سائق تسبب في إصابة بليغة دون أن يتوقف

أمرت نيابة السير والمرور في دبي بحبس متهمين، الأول آسيوي 33 سنة، تسبب في حادث دهس شخص وإصابته بإصابات جسمانية بليغة دون أن يتوقف في مكان الحادث أو يقوم بتقديم المساعدة والإسعافات اللازمة، والثاني آسيوي صاحب ورشة صيانة قام بإصلاح المركبة المتسببة دون الحصول على إذن الإصلاح من سلطة الضبط المروري المختصة.

وأشار المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، إلى أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ بتاريخ 20 يوليو الجاري، عن وقوع حادث دهس أحد الأشخاص المارين بأحد الشوارع الداخلية في منطقة هور العنز، وإصابته بإصابات جسمانية بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك نتيجة الإهمال، وعدم الانتباه، وعدم تقدير مستعملي الطريق، ما أدى إلى وقوع الحادث.

إشادة

وأشاد الفلاسي بيقظة وسرعة استجابة فرق الضبط الأمنية في شرطة دبي، حيث تم إلقاء القبض على السائق المتسبب والقائم على ورشة إصلاح المركبات في أقل من 48 ساعة، ما أظهر احترافية في الأداء المهني.

وأكد المستشار الفلاسي أن نيابة السير والمرور باشرت تحقيقاتها في الحادث فور ضبط المتسببين، حيث تم التحقيق مع المتهم الأول وتوجيه تهم «عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري تسبب فيه، ونتج عنه إصابة جسمانية وإتلاف مال مملوك للغير».

كما تم التحقيق مع المتهم الثاني القائم على ورشة إصلاح المركبات، وتوجيه تهم «تعطيل الإجراءات القضائية وإصلاح مركبة بها آثار حادث دون الحصول على تصريح من سلطة الضبط المروري المختصة»، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

ومتابعة الحالة الصحية للمصاب للوقوف على الحالة الطبية النهائية، وسماع شهادة القائمين بالضبط، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالة المتهمين للمحاكمة والمطالبة بتشديد العقوبات وفق التشريعات المحلية والاتحادية النافذة ذات الصلة.

وناشد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، رئيس نيابة السير والمرور، السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال قيادة المركبات على الطرق، مع ضرورة التقيد باشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة كافة في سبيل المحافظة على سلامة جميع مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.