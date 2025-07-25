إنجاز عملية تحديث لأنظمة تهوية وتكييف مترو دبي

أنجزت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرحلة الثانية من مشروع الصيانة الشاملة لأنظمة التهوية والتكييف في محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الخطة الاستراتيجية 2024 - 2030 للهيئة فيما يتعلق بالمحاور المتعلقة بضمان راحة ركاب المترو وإسعادهم، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة التشغيل، وتعزيز موثوقية استدامة الأصول لبناء منظومة نقل تواكب متطلبات المستقبل.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في التزام الهيئة وشركة كيوليس-إم إتش إي بتحسين جودة الخدمة وضمان جاهزية البنية التحتية، خاصة خلال ذروة فصل الصيف في دبي.

مشروع استباقي

ويهدف هذا المشروع الاستباقي إلى إطالة العمر التشغيلي للأصول الحيوية، وضمان استمرارية وكفاءة أداء أنظمة التبريد في المحطات على المدى الطويل.

وشملت المرحلة الثانية صيانة شاملة لـ 876 من أصول التهوية والتكييف في 14 محطة دون التأثير على عملية تشغيل القطارات، إضافة إلى اثنين من مواقف المركبات على امتداد الخط الأحمر، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى، التي شهدت صيانة 261 من الأصول المنتشرة في 13 محطة.

وتضع الهيئة راحة الركاب ومرونة التشغيل في صميم استراتيجية الصيانة الخاصة بها، وهو ما انعكس فعلياً في هذه المرحلة من المشروع، حيث تحقق تحسناً كبيراً في أداء وكفاءة التبريد داخل المحطات، مع الحفاظ على استمرارية خدمات المترو دون أي انقطاع.

وتضمنت أعمال الصيانة الشاملة استبدال وتجديد مكونات رئيسة، شملت وحدات مناولة الهواء، ووحدات ملفات المراوح، ومضخات المياه المبردة، ومراوح الطرد، ومراوح سحب الدخان، ووحدات الضغط الهوائي. كما شمل نطاق العمل استبدال المحامل وملفات التبريد، والتنظيف العميق، والتوازن الديناميكي، لإعادة المعدات إلى أدائها التصميمي الأصلي.

التحدي الأكبر

ويمثل فصل الصيف التحدي الأكبر لأي منظومة نقل عام في منطقة، حيث تصل القطارات إلى المحطات كل عدة دقائق، وتُفتح الأبواب كل 2 - 4 دقائق، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من الهواء الساخن إلى المحطات.

ولهذا، لا بد أن تعمل أنظمة التهوية والتكييف بأعلى كفاءة ممكنة للحفاظ على درجة حرارة مستقرة بمتوسط 24 إلى 25 درجة مئوية على امتداد الشبكة.

وتمت جدولة البرنامج الممتد على مدار 10 أشهر بدقة متناهية، بحيث يتم التنفيذ خارج ساعات الذروة وخلال الليل، ما يضمن استمرارية تشغيل المحطات دون التأثير على حركة الركاب أو تعطيل الخدمات طوال فترة التنفيذ.

ويجري حالياً الإعداد للمرحلة الثالثة، التي ستركز على استكمال صيانة الـ25 % المتبقية من وحدات ملفات المراوح في المناطق العامة، بالإضافة إلى وحدات مناولة الهواء الخاصة بالمناطق الخلفية، ووحدات مناولة الهواء للغرف الحيوية على امتداد الخط الأحمر. وقد بدأت هذه المرحلة التجارب والتحقق في منتصف يوليو الجاري.