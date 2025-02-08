2745 طلباً لـ«توطين المنبر» من «إسلامية دبي» خلال 2024

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي استقبال أكثر من 2745 طلباً استجابة لمبادرة «توطين المنبر» خلال عام 2024، مما يعكس تفاعل وإقبال المواطنين للمشاركة في تعزيز هذا المجال الحيوي.

حيث شهدت المبادرة استقطاب أكثر من 140 مواطناً خطيباً وإماماً ينتمون إلى جهات متنوعة، والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة بفاعلية في مجال الخطابة والإرشاد.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة: «تعد مبادرة توطين المنبر رسالة وطنية تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والمجتمعية بأصوات وطنية شابة تحمل روح الإمارات وقيمها الأصيلة، حيث تمثل هذه المبادرة فرصة لتمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع».

وأضاف، أن المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكوادر الوطنية الشابة لتحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات نشر القيم الدينية والإنسانية، مؤكداً أن الدائرة ملتزمة بتوفير فرص متكافئة وبرامج متخصصة تمكن الجميع من المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الوطني السامي.

ومن جانبها، أكدت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين للانضمام إلى مبادرة «توطين المنبر» يؤكد ثقتهم الكبيرة في الدائرة وبرامجها المبتكرة التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا مؤثرين في مجالات الخطابة والإرشاد .