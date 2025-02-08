كهرباء دبي تبحث تعزيز التميز في إدارة المشاريع

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بيير لو مان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، في اجتماع سلط الضوء على الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز التميز في إدارة المشاريع، ودفع عجلة التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

وركز اللقاء على الاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها المعهد في إدارة المشاريع، بهدف تعزيز مبادرات الهيئة في الاستدامة والابتكار والكفاءة التشغيلية. وأكد الطرفان على أهمية غرس ثقافة التحسين والتعلم المستمر للتكيف مع البيئة المعاصرة دائمة التغيير.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ مشاريع رائدة تتوافق مع رؤية دبي لمستقبل مستدام، موضحاً جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، وضمان الكفاءة والفاعلية لتوفير حلول رائدة للطاقة.

كما سلط معالي الطاير الضوء على الشراكة طويلة الأمد بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد إدارة المشاريع، والتي بدأت عام 2010، وشهدت نمواً خلال تلك الفترة، انطلاقاً من تقديم 3 دورات في إدارة المشاريع.

وصولاً إلى التعاون الواسع الذي يشمل 18 دورة متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك إدارة المشاريع والمرونة والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الهيئة بتزويد مديري المشاريع والبرامج ومحافظ الأعمال بالمعارف والمهارات المتقدمة.