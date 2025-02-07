137 مليون دولار مساعدات إنسانية استفاد منها 106 دول خلال 2024

كشفت «دبي الإنسانية» في بياناتها الصادرة عن بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية أن أكثر من 137 مليون دولار من المساعدات الإنسانية تم توزيعها على 106 دول، خلال عام 2024، انطلاقاً من مخزون المنظمات الدولية، التي تستضيفها في مستودعاتها، بصفتها أكبر مركز إنساني في العالم.

هذا وتواصل «دبي الإنسانية» دورها الريادي في تسيير نقل المواد الإغاثية لأهالي غزة، في عام شهد تحديات إنسانية كبرى، وأزمات طالت ملايين الأرواح. وتظهر البيانات أن النزاعات والكوارث الطبيعية ألقت بظلالها الثقيلة على الأطفال، ليكونوا هم الضحية الأكبر.

وفي ظل أزمات متعددة لربما لم تحظَ كلها بالاهتمام اللازم ومنها في اليمن، وباكستان، وبعض الدول الأفريقية، تضاعفت كمية المساعدات الغذائية للأطفال أربع مرات، لتصل إلى 19 مليون دولار، فيما زادت مساعدات التعليم ثلاثة أضعاف، لتبلغ 1.2 مليون دولار. أرقام رئيسية عن المساعدات الإنسانية العالمية 2024 التي انطلقت من «دبي الإنسانية»:

الصحة

وصلت حصة القطاع الصحي إلى ما يقارب ثلث المساعدات، بأكثر من 40 مليون دولار، ويشمل ذلك مستلزمات طبية بقيمة 27 مليون دولار، تراوحت بين مجموعة الولادة والضمادات الخاصة بالإصابات.

الغذاء

شهدت الحاجة إلى المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً، حيث تضاعف حجم المساعدات الغذائية أربع مرات من 5 ملايين دولار في عام 2023 إلى 19 مليوناً في عام 2024. وتضمنت هذه المساعدات 54.6 مليون علبة من المكملات الغذائية المناسبة للأطفال من عمر ستة أشهر.

التعليم

تضاعف الطلب على المساعدات التعليمية تقريباً أربع مرات، حيث ارتفع من 320 ألف دولار في عام 2023 إلى أكثر من 1.2 مليون دولار في عام 2024، وشملت هذه المساعدات 89,896 مادة تعليمية، مثل الحقائب ومجموعة تنمية الطفل.

الإيواء

تم تخصيص ما يقارب ثلث المساعدات بإجمالي 31.7 مليون دولار لدعم توفير مواد الإيواء، وشملت هذه المساعدات 2,479,533 مجموعة من معدات التخييم والمواد الميدانية، ومنها الحصائر الخاصة بالنوم والبطانيات الصناعية.

المياه

بقي الطلب على المساعدات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي على مستوياته كما في عام 2023، حيث بلغ 3.2 ملايين دولار، وشمل ذلك مواد الرعاية الصحية بقيمة 1,099,964 دولاراً، إلى جانب مستلزمات توفير المياه النظيفة بقيمة 2,032,443 دولاراً.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»: «كان عام 2024 عاماً مليئاً بالتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي. تكشف الأرقام عبر بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية أن الأطفال كانوا الفئة الأكثر تضرراً من هذه الأزمات.

ومن خلال شراكاتنا مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الإنساني الدولي أسهمنا في إيصال مساعدات إنسانية، تجاوزت قيمتها 137 مليون دولار إلى دول مختلفة حول العالم.

ومع ذلك كان التأثير العميق على تغذية الأطفال وتعليمهم لافتاً بشكل خاص، إذ ارتفعت المساعدات الغذائية المخصصة للأطفال بمعدل أربعة أضعاف، لتصل إلى 19 مليون دولار، فيما شهدت المساعدات التعليمية زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف، لتبلغ 1.2 مليون دولار».

وأضاف سابا: «لا يزال سوء التغذية يشكل تهديداً كبيراً لملايين الأطفال والنساء في المناطق المتضررة من الأزمات حول العالم. ونحن، في دبي الإنسانية، نؤكد التزامنا الراسخ بالوقوف إلى جانب المجتمع الإنساني الدولي، وتكثيف الجهود لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتقديم الدعم الحيوي في اللحظات الحاسمة».

من جهته، علق وليد إبراهيم، منسق شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية (UNHRD) قائلاً: «من خلال شراكاتنا مع أكثر من 22 منظمة تمكن المستودع الإنساني للأمم المتحدة، الذي يديره برنامج الأغذية العالمي، من حشد وتقديم مساعدات إنسانية حاسمة لإنقاذ الأرواح في عدد من الأزمات الكبرى، بما في ذلك أفغانستان، وغزة، ولبنان، واليمن، إلى جانب دعم العمليات الإنسانية المستمرة في 65 دولة حول العالم خلال عام 2024.

لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا النهج الاستباقي، والتعاون الوثيق بين الفرق، والدعم الاستراتيجي الذي تقدمه دبي الإنسانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. يشكل التزامهم المستمر عنصراً أساسياً في ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر حاجة في اللحظات، التي يكون فيها التدخل الإنساني ضرورياً،ولا يحتمل التأخير».