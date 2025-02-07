تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

دخلت القيادة العامة لشرطة دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية في «أكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية «سوات» على مستوى العالم، بواقع 46 دولة، وذلك في إنجاز جديد واكب النسخة السادسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025».

وتسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة غينيس من إدارة موسوعة غينيس، ممثلة بحنان سبيرز، الحكم الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك خلال منافسات النسخة السادسة من التحدي في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحضور كبار الضباط، وقادة الفرق التكتيكية من مختلف الدول المشاركة في التحدي العالمي.

وهنأت الحكم الرسمي لموسوعة غينيس القيادة العامة لشرطة دبي على هذا الرقم الذي يسجل لأول مرة في الموسوعة، قائلة: «جئنا لتحكيم محاولة تحقيق رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الدول المشاركة في تحدي خاص للفرق التكتيكية «سوات»، هذا رقم قياسي جديد بعد تسجيل 46 فريقاً، علماً أنه يتوجب لتسجيل هذا النوع من الأرقام في موسوعة غينيس مشاركة 45 دولة على الأقل».

وأضافت: «قمنا بمراجعة المحاولة عن كثب، ويسعدني أن أقول إنه قد تم الالتزام بجميع الإرشادات والمتطلبات المحددة من موسوعة غينيس، وبناءً على ذلك أود أن أهنئكم جميعاً على هذا الإنجاز والرقم الجديد».

الجدير ذكره أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يعتبر الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى العالم، وتنظمه وزارة الداخلية في دول الإمارات، وتستضيفه القيادة العامة لشرطة دبي، وقد شاركت في فعاليته هذا العام 105 فرق من 46 دولة.