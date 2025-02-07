ضاحي خلفان يستقبل الفريق الشيشاني المشارك في «سوات 2025»

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وفداً من الفريق الشيشاني الذي شهد منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، الذي تنظمه وزارة الداخلية، وتستضيفه القيادة العامة لشرطة دبي، في المدينة التدريبية بالروية.

وتسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، من رئيس الوفد محمد أبوبكيروف، مستشار ممثل الرئيس الشيشاني في الدول العربية والإسلامية، هدية تذكارية عبارة عن وسام كتيبة «أخمت» الشيشانية بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس الكتيبة، المرسل من قائد الكتيبة العقيد زاميد تشالايف، لمعاليه تثميناً لجهوده الكبيرة في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، كما قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بإهداء الوفد درعاً تذكارية.

وضم الوفد الملازم أول حسين ألخانوف، معاون قائد كتيبة الشهيد الحاج أحمد قاديروف، والملازم أول قناص، محمد شيبييف. حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.