أحمد بن سعيد يكرّم الفائزين بجوائز «دبي للجودة»

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي للمطارات الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 131 فائزاً من سويسرا، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وإيران، من مؤسسات حكومية وخاصة.

وتم تكريم الفائزين من قِبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجموعة دبي للجودة، وبحضور الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين.

النيابة العامة

وكرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النيابة العامة على حصولها على جائزتين ضمن جائزة الإمارات للأفكار السنوية لعام 2024 التابعة لمجموعة دبي للجودة بدورتها الحادية عشرة، وتسلم الجائزة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، خلال حفل التكريم بحضور المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام الأول رئيس نيابة بنيابة دبي، وباقر عبدالواحد عبدالله، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ووداد عبدالله بوهناد، مدير إدارة الموارد البشرية.

وفازت النيابة العامة بجائزة الإمارات عن أفضل تغطية إعلامية لمبادرة وطنية باسم «لنتواصل بإيجابية»، وأعضائها طارق إبراهيم رئيس قسم الاتصال المجتمعي، وعلياء السميطي أخصائي اتصال مؤسسي، وكذلك جائزة الإمارات للسيدات عن تمكين المرأة في القطاع الحكومي وأعضائها وداد بوهناد رئيس المجلس النسائي، وسعاد آل عمر نائب رئيس المجلس، وعضوات المجلس صنعاء العجماني، وحمدة السويدي، وفضيلة البنا.

كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرعاة تقديراً لدعمهم وثقتهم في المجموعة خلال مسيرتها على مدار ستة وعشرين عاماً، حيث تم تكريم مؤسسة دبي للإعلام على رعايتها للحفل الختامي السنوي لجوائز المجموعة، وتسلم التكريم عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دبي للإعلام، كما تم تكريم الراعي الاستراتيجي؛ هيئة دبي للثقافة والفنون على رعايتها للحفل الختامي السنوي لجوائز المجموعة، وتسلم الدرع منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، وتم تكريم شركة تريستار للنقل والاستراتيجي JMB لإدارة المشاريع، ثم تلاها تكريم الراعي الإمارات العالمية للألمنيوم، وتم تكريم الراعي الداعم بنك الإمارات دبي الوطني، وتم تكريم الراعي الداعم شركة قطر ستيل، وتم تكريم صحيفة جلف نيوز الشريك الإعلامي الرسمي لكل فعاليات مجموعة دبي للجودة.

وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: «نحن فخورن بهذا التجمع السنوي والاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي دأب على دعم المجموعة، وبفضل توجهات سموه لمسيرة الابتكار والتميز، استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها، التي أثمرت عن استقطاب 300 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة وأوروبا، وتكريم 131 فائزاً من سويسرا، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وإيران».

مذكرة تفاهم

وعلى هامش الحفل تم توقيع مذكرة تفاهم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وسميرة محمد، مدير عام المجموعة، مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومثلها اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة، والعميد أحمد معيوف العامري، مدير عام الخدمات المساندة.

تكريم لجان التحكيم والمقيمين

كما كرم الدكتور هزاع النعيمي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، 128 محكماً من رؤساء الجوائز وأعضاء لجان التحكيم، ورؤساء الفرق والمقيمين، تقديراً لجهودهم التطوعية التي أسهمت في إنجاح الجوائز واختيار الفائزين بمنتهى الشفافية والمصداقية، وقد تكريم الدكتور بسام درويش، الأمين العام لجائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال، ثم تلاه تكريم الدكتور رامي شاهين، رئيس جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية، ثم تلاه تكريم الدكتور عارف بن فضل، رئيس جائزة الإمارات للابتكار، وجائزة أفكار عربية الدولية وجائزة أفكار الإمارات، ثم تكريم الدكتور راسل قاسم، رئيس جائزة الإمارات للسيدات.