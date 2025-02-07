«دبي القضائي» يحتفي بالدفعة الأولى من برنامج التوجيه والإصلاح الأسري

احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج التوجيه والإصلاح الأسري، والدفعة الرابعة من برنامج المهارات القانونية والقضائية لأمناء السر بمحاكم دبي، مواصلاً جهوده في تأهيل كوادر قانونية وطنية متميزة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي في الإمارة.

وشهد الحفل حضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، وعدد من السادة رؤساء المحاكم وقضاة محاكم دبي.

وأعرب الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، عن فخره بالخريجين، منوهاً بأهمية دور الطاقات الجديدة في إرساء دعائم منظومة قضائية أكثر جودة وكفاءة، ومؤكداً أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من رحلة التعلُّم واكتساب المهارات في كنف منظومة القضاء. وتوجّه السويدي بالتهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية.

وقال الدكتور السويدي: «يسرنا أن نشهد تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «برنامج التوجيه والإصلاح الأسري»، والدفعة الرابعة من منتسبي «برنامج المهارات القانونية والقضائية لأمناء السر»، لنحتفي بإضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، تتويجاً للتعاون الوثيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي».

من جانبها، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد أن هذا الحدث يُعد تتويجاً للجهود المبذولة في تطوير مهارات المنتسبين وتأهيلهم للمساهمة الفاعلة في المنظومة القضائية. وصرحت البدواوي: «نحتفي اليوم بإنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحات معهد دبي القضائي، حيث يُشكّل تخريج هذه الدفعات خطوةً مهمة نحو تمكين الكفاءات القانونية وتأهيلها وفق أفضل المعايير العالمية».