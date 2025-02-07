62 جائزة ريادية حصدتها بلدية دبي 2024

حققت بلدية دبي إنجازاً بارزاً خلال عام 2024 بحصدها 62 جائزة ريادية، توجت من خلالها جهودها المتميزة في تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة ضمن قطاعات حيوية في مجالات العمل البلدي، والتي عززت رؤيتها لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية تعمل على جعل دبي مدينة رائدة في الاستدامة والجاذبية وجودة الحياة.

وتعكس هذه الجوائز التزام البلدية بمحاور عملها الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء مجتمعات آمنة وسهلة الوصول وشاملة للجميع، مع تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية لضمان بقاء دبي إحدى أكثر مدن العالم جَودةً للحياة.

والحفاظ على منظومة البيئة والصحة والسلامة والغذاء وتحقيق الريادة في مجال الأنظمة الغذائية المتطورة، وتطوير منظومة التخطيط الحضري المستدام وقطاع البناء والتشييد، إضافةً إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي، وإدارة المرافق الترفيهية الجاذبة.

ومن بين حصيلة الجوائز؛ حصدت بلدية دبي المركز الأول من جائزة السلامة العالمية من مجلس السلامة البريطاني «British Safety Council»، لجهودها في إدارة منظومة الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.

والمركز الثاني مشروع «إدارة الصحة والسلامة المؤسسية في بلدية دبي»، بعد أن أظهرت ممارسات والتزامات متقدمة للحفاظ على مواقع العمل خالية من الإصابات أو مخاطر السلامة والصحة العامة.

كما فازت بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز أفضل الممارسات الدولية من مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER)، وهما؛ المركز الأول على مستوى العالم عن فئة الابتكار المؤسسي بتصنيف 6 نجوم، التصنيف الأعلى للمسابقة الدولية (IBPC)، وجائزة أفضل الممارسات في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة بلاغات الطوارئ والأزمات، وذلك عن مبادرة مركز التحكم والسيطرة التابع للبلدية.

وحصلت البلدية على جائزة ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز عن فئة إعادة تأهيل المباني التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة، وذلك عن مبادرة إعادة تأهيل 330 مبنى من مباني بلدية دبي، والتي أسهمت بترشيد استهلاك الطاقة وتوفير 16,730,266 كيلوواط/ساعة سنوياً من استهلاك الطاقة بنسبة 32 %.

كما حصدت جائزة «ريتشارد جودمان للتخطيط الاستراتيجي» عن فئة (المؤسسات الحكومية)، والتي عكست التزامها الراسخ بالتميز والابتكار في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها وزوارها.

إلى جانب ذلك، نالت بلدية دبي جائزة دبي للنقل المستدام عن فئة مبادرات متعلقة بأصحاب الهمم التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث فازت مبادرة مركز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير- صديق لأصحاب الهمم، وتهدف المبادرة إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على إعادة التدوير 12 نوعاً من النفايات، ما يشكل تطبيقاً فعلياً لمبادئ الاقتصاد الدائري، وهو استخدام مواد خام أقل ونفايات أقل، إذ إن هذا المركز مُعاد تدويره بنسبة 100 %.