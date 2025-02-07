«إسلامية دبي» و«دبي للمستقبل» تطلقان برنامج «100 مصمم للمستقبل»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، برنامج «100 مصمم للمستقبل»؛ الأول من نوعه في مجال تأهيل موظفي الدائرة من القيادات والمتخصصين في مجالات الهندسة والإفتاء والوعظ والبحث العلمي، وبما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة التحولات المستقبلية.

ويهدف برنامج «100 مصمم للمستقبل» إلى تمكين المشاركين من استشراف المستقبل وتصميم حلول مبتكرة تدعم استدامة الخدمات الحكومية وتعزز مرونة العمل المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

ويرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تضمن تطوير المهارات الاستراتيجية للموظفين، من بينها استشراف التوجهات المستقبلية وتحليل تأثيراتها في العمل الحكومي.

إضافة إلى تطوير حلول استباقية لتعزيز استدامة الخدمات وتعزيز ثقافة الابتكار والتكيف مع المتغيرات بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة عالية، كما يعتمد البرنامج على أدوات وتقنيات مبتكرة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتطوير مشاريع ومبادرات مستقبلية.

كفاءات حكومية

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أن إطلاق «100 مصمم للمستقبل» يشكل نقلة نوعية في بناء كفاءات حكومية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية .

ومن جهته، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق البرنامج يمثل الشراكة الأولى من نوعها بين مؤسسة دبي للمستقبل ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

مشيراً إلى أهمية تمكين الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتها من تبني نهج استباقي في مواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وتعزيز القدرة على التعامل مع التحولات العالمية.