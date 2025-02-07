«إقامة دبي» و«هيئة دبي للبيئة» تعززان الابتكار في دعم الممارسات المستدامة

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي. تأتي هذه المذكرة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتطبيق ممارسات بيئية فعالة، تزامناً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يبرز أهمية حماية الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة.

وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز الابتكار في دعم المبادرات البيئية من خلال تحسين العمليات التشغيلية وتقليل تأثيراتها البيئية، ما يعكس الدور الريادي لدبي في مواجهة التحديات البيئية، وذلك بتقديم نموذج فريد للتعاون الحكومي من أجل بيئة أكثر أماناً واستدامة.

شهد توقيع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وأحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بحضور عدد من القيادات من الطرفين. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مبادرات بيئية مشتركة تدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، مع التركيز على تكامل الجهود والابتكار لتحقيق حلول فعالة تعزز من المسؤولية المجتمعية.

وفي كلمة له خلال التوقيع، قال الفريق محمد أحمد المري: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي يؤكد التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بدعم المبادرات البيئية الطموحة التي تتماشى مع رؤية دبي لمستقبل مستدام. نحن ملتزمون بالعمل المشترك لتعزيز الشراكات الحكومية وتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة».

من جانبه، أكد أحمد محمد بن ثاني أهمية هذه الشراكة، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة حيوية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال حماية البيئة. وأضاف: «تعد هذه الاتفاقية انعكاساً لالتزامنا بتطوير مبادرات بيئية مبتكرة تعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال تطبيق معايير الاستدامة، ومركزاً عالمياً للابتكار في التصدي لتحديات التغير المناخي».