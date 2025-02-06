«الصين» بطلاً لـ«سوات» و«كازاخستان» وصيفاً

فاز فريق الشرطة الصينية «B»، بلقب النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، بعد أن تصدر المجموع العام بـ 480 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق «سنكار» من كازاخستان بعد جمع 470 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث فريق الشرطة الصينية «C» بحصوله على 457 نقطة.

وفي منافسات اليوم الخامس والأخير التي تعلقت بمنافسات «الموانع»، تمكن فريق الشرطة الوطنية «1» في دولة رواندا من حصد المركز الأول بعد حصوله على 77 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق الشرطة الصينية «B»، بحصوله على 76 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق الشرطة الصينية «c» بعد حصول على 75 نقطة.

وتوّج معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والشركاء الاستراتيجيين والرعاة وكبار ضباط شرطة دبي، الفرق الفائزة في المجموع العام، بالإضافة إلى الفرق الفائزة في تحدي الموانع.

كما كرم معاليه حكام اللجنة الفنية للتحدي، مُثنياً على جهودها خلال التحكيم في التحدي.